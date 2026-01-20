Hollanda'da PVV'den 7 Milletvekili Ayrıldı - Son Dakika
Hollanda'da PVV'den 7 Milletvekili Ayrıldı

20.01.2026 19:42
Aşırı sağcı PVV'de lider Geert Wilders'a yönelik eleştiriler sonucu 7 milletvekili ayrıldı.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden (PVV) 7 milletvekili, partinin lideri Geert Wilders'a yönelik eleştirilerinin ardından partiden ayrılarak kendi gruplarını oluşturdu.

Yerel medyada çıkan habere göre, PVV lideri Wilders'ın izlediği siyasi çizgiye yönelik eleştirilerini dile getiren 7 milletvekili partiden ayrıldı.

Mecliste kendi gruplarını kuran milletvekilleri, aralarından Gidi Markuszower'in adıyla "Grup Markuszower" olarak devam etme kararı aldı.

Haberde, Wilders'ın partinin haftalık grup toplantısında ayrılan milletvekillerinin eleştirilerini tartışmaya açmak istemediği belirtildi.

Ayrılan milletvekillerinin, PVV seçmeninin kaygılarının yalnızca İslam ile sınırlı olmadığını, seçmen için somut sonuçlar elde edilmesi, diğer partilerle daha fazla işbirliği yapılması ve partinin demokratikleştirilmesi gerektiğini savundukları aktarıldı.

Wilders basına yaptığı açıklamada, "Bunu beklemiyordum, acı verici. Bazıları için duygusal bir durum. Yedi üyenin sizi terk etmesi hiç de küçük bir şey değil. Ama şunu da biliyorum, bunun üstesinden geliriz. Yine de bu kara bir gün." ifadelerini kullandı.

Mecliste 26 milletvekili bulunan PVV'nin bu ayrılığın ardından sandalye sayısı 19'a düştü.

Markuszower'in İsrail ve Mossad ile işbirliği

PVV'den ayrılan milletvekillerinden, Tel Aviv doğumlu Gidi Markuszower, Hollanda İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının (AIVD) güvenlik soruşturmasından geçememişti.

Ülke basınında, 2024 yılında kurulan bir önceki hükümette Wilders'ın Göç ve İltica Bakanlığına önerdiği Markuszower'in, İsrail'e ve istihbarat servisi Mossad'a yakınlığı sebebiyle güvenlik soruşturmasını geçemediği için geri çekilmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

AIVD güvenlik soruşturmasından geçemeyen Markuszower'in PVV'de kalmasına göz yuman Wilders onun hükümette başbakan yardımcısı olarak da görev yapmasını istemişti.

PVV, geçen yıl 29 Ekim'de yapılan erken genel seçimde bir önceki seçime göre 11 sandalye kaybetmişti.

Kaynak: AA

