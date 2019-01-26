Hollanda'da "Sarı Yeleklilerden" Dokuzuncu Eylem

Hollanda'da "sarı yelekliler", dokuzuncu kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Hollanda'da "sarı yelekliler", dokuzuncu kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.



Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu 9 kentte toplandı.



Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Başbakan Mark Rutte ve hükümet politikaları protesto edildi.



Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli, köprüde yürüyüş yaptı. Bazı eylemcilerin giydikleri yeleklerde "Bizim adımıza ve bizim hakkımızda konuşma, bizimle konuş" ve "İslam'a hayır, mültecilere hayır." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kerimcan Durmaz, Instagram Hesabından Banyoda Yemek Yediği Anları Paylaştı

Kasımpaşa'nın Golcüsü Diagne, "Galatasaray'la Anlaştı" Haberini Beğendi

Selin Şekerci, Kızım Dizisinin Kadrosundan Ayrıldı

Fırtına ve Hortumla İlgili Yalan Kayıp Paylaşımına Gözaltı