Son Dakika Haberleri: Hollanda'da "Sarı Yeleklilerden" Dokuzuncu Eylem

Hollanda'da "Sarı Yeleklilerden" Dokuzuncu Eylem

7 dakika önce

Hollanda'da "sarı yelekliler", dokuzuncu kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Hollanda'da
Hollanda'da "sarı yelekliler", dokuzuncu kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu 9 kentte toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Başbakan Mark Rutte ve hükümet politikaları protesto edildi.

Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli, köprüde yürüyüş yaptı. Bazı eylemcilerin giydikleri yeleklerde "Bizim adımıza ve bizim hakkımızda konuşma, bizimle konuş" ve "İslam'a hayır, mültecilere hayır." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:37 Kaynak: AA

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