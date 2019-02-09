Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem
28 dakika önce
Hollanda'da sarı yelekliler, 11'inci kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.
Hollanda
'da sarı yelekliler, 11'inci kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.
Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam
, Lahey
ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu farklı kentlerde toplandı.
Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Başbakan Mark Rutte
ve hükümet politikaları protesto edildi.
Hollanda'nın Lahey kentindeki Hollanda Parlamentosu'nun arkasında toplanan bir grup sarı yelekli, halkı gösteriye katılarak hükümeti protesto etmeye davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:47 Kaynak: AA
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