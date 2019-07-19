Hollanda'da Yüksek Mahkeme, ülkesini Srebrenitsa katliamında kısmen suçlu buldu
1 saat önce
Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda devletini, Birleşmiş Milletler'e ait bir askeri üsten çıkarılan ve Sırp kuvvetleri tarafından Srebrenitsa'da katledilen Bosnalı 350 Müslüman erkeğin 1995 yılındaki ölümlerinden kısmen sorumlu olduğu yönündeki daha önceki kararı onadı
Hollanda
Yüksek Mahkemesi, Hollanda hükümetini Birleşmiş Milletler
'a ait bir askeri üsten çıkarılan ve Sırp kuvvetleri tarafından Srebrenitsa
'da katledilen Bosnalı 350 Müslüman erkeğin 1995 yılındaki ölümlerinden kısmen sorumlu olduğu yönündeki kararı onadı.
Mahkeme, "Hollandalı BM barış gücü askerleri Müslüman erkeklerin 'güvenli bölge' olarak gördükleri üste kalmalarına izin vermek yerine onları teslim ederek Sırp birliklerinin ellerinde olası istismar veya ölüme maruz bıraktıklar" yönünde karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22
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