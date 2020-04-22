Hollanda'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor - Son Dakika

Hollanda'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlar, Amsterdam'daki Schiphol Havalimanından Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda getiriliyor.