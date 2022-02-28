Hollanda'dan kargoyla gelen oyuncak ayının içine gizlenmiş esrar ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da düzenlenen operasyonda Hollanda'dan kargoyla gelen oyuncak ayının içine gizlenmiş esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Ortaköy ilçesinde yaşayan Cebrail K'nin, Hollanda'dan kargoyla uyuşturucu getirterek sattığını belirledi.

Kargo paketini almaya giden Cebrail K, ekiplerce suçüstü yakalandı.

Pakette yapılan incelemede esrar ile şüphelinin evinin gizli bölmelerinde pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.