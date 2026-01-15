Hollanda'dan Kerkük'teki Sivil Ölümler için Özür - Son Dakika
Hollanda'dan Kerkük'teki Sivil Ölümler için Özür

15.01.2026 16:21
Hollanda Savunma Bakanı, 2015'teki hava saldırısında sivil kayıplar nedeniyle özür diledi.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, 2015 yılında Hollanda Hava Kuvvetleri tarafından Kerkük'ün Havice ilçesinde onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırı nedeniyle Kerkük yerel hükümetine resmi özür sundu.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, resmi ziyaret kapsamında Irak'ın Kerkük kentine geldi. Bakan Brekelmans ziyareti sırasında 12 Haziran 2015 tarihinde Hollanda Hava Kuvvetleri tarafından Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine düzenlenen ve onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırı için özür diledi.

Kerkük Valisi Rebvar Taha ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelen Bakan Brekelmans, "Hatamızı kabul etmekte ve telafi etmekte 10 yılı aşkın bir süre geciktik. Yanlış ve hatalı istihbarat bilgilerine dayanan bu hava saldırısı nedeniyle sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir özür diliyoruz. Bu ziyareti bizzat özür dilemek ve bombalanan bölgeyi yerinde incelemek için gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Mağdurların tazminat beklentisine dair Hollanda yasalarına değinen Bakan Brekelmans, "Hollanda yasaları her bir mağdur için ayrı ayrı tazminat ödenmesine izin vermiyor. Ancak size söz veriyoruz, Bağdat ve Erbil'deki ekiplerimiz, Havice Kaymakamı ile koordinasyon içinde kentin tamamına hizmet edecek projeleri hayata geçirmek için çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Hiçbir desteğin acıyı dindiremeyeceğinin farkındayım"

Bakan Brekelmans sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Hollanda hükümeti adına, DEAŞ'a karşı savaş sırasında 2015'teki hava saldırısının yol açtığı istenmeyen sivil kayıplar için Havice'de bizzat özür diledim. Bugün, bunca acının yaşandığı yere yaptığım ziyaret beni derinden etkiledi. Sevdiklerini kaybeden ailelere en derin taziyelerimi sunuyorum. Topluma yönelik projeler için 10 milyon Euro'luk ek bir kaynak ayrılmasına karar verilmişti. Bu konuda şu anda çalışmalar sürüyor. Ancak hiçbir desteğin acıyı dindiremeyeceğinin farkındayım" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın hava saldırısı

Kerkük'ün güneybatısında yer alan Havice ilçesi, 2015 yılı Haziran ayı başında terör örgütü DEAŞ kontrolündeyken Hollanda savaş uçakları tarafından hedef alınmıştı. Bir patlayıcı fabrikasının hedef alındığı iddia edilen saldırıda, büyük bir patlama meydana gelmiş ve en az 70 sivil hayatını kaybetmişti. İlçede geniş çaplı hasar meydana gelmişti. Hollanda hükümeti daha sonra yaptığı açıklamada, bir hata sonucu sivilleri vurduklarını kabul etmişti. - KERKÜK

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Hollanda, Olaylar, Savunma, Kerkük, Son Dakika

