Son Dakika Haberleri: Hollanda'dan Yeni Zelanda'ya Destek- Tren İstasyonu Binasına Yeni Zelanda Bayrağı Yansıtıldı

Hollanda'dan Yeni Zelanda'ya Destek- Tren İstasyonu Binasına Yeni Zelanda Bayrağı Yansıtıldı

31 dakika önce

- Hollanda'dan Yeni Zelanda'ya destek Tren istasyonu binasına Yeni Zelanda bayrağı yansıtıldıAMSTERDAM - Hollanda vatandaşı ve belirli kurumlar Amsterdam'da mağdurların yanında olduklarını ifade etmek adına, farklı yollara başvurdu.

Hollanda'dan Yeni Zelanda'ya Destek- Tren İstasyonu Binasına Yeni Zelanda Bayrağı Yansıtıldı, System.String[]
- Hollanda'dan Yeni Zelanda'ya destek
Tren istasyonu binasına Yeni Zelanda bayrağı yansıtıldı

AMSTERDAM - Hollanda vatandaşı ve belirli kurumlar Amsterdam'da mağdurların yanında olduklarını ifade etmek adına, farklı yollara başvurdu.
Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısının ardından çeşitli ülkeler de hem Yeni Zelanda'ya hem de Müslümanlara birlik mesajları vermeye devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürülmüştü. Bu kez de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain terör saldırısını kınamak, hayatını kaybeden Müslümanlar ve Yeni Zelanda'ya destek vermek için Amsterdam Merkez Tren İstasyonu binasına Yeni Zelanda bayrağı yansıtıldı.
Öte yandan Dam Meydanı'nda da hayatını kaybedenler için mumlar yakılıp, saygı duruşunda bulunulurken belediye binalarındaki bayraklar da yarıya indirildi.
Amsterdam'daki tren istasyonuna Yeni Zelanda bayrağının yansıtılması turistlerden de takdir topladı. Hain saldırının din ve ırkı olmadığını ve bütün insanlığa karşı olduğunu dile getiren turistler, tren istasyonunun önünde fotoğraf çekilerek o anı ölümsüzleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:12 Kaynak: İHA

Amsterdam, Hollanda, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelandalı Futbolcu Kosta'dan Cami Saldırılarında Ölenler İçin Secdeli Gol Sevinci Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu Gamze Özçelik'ten Yeni Zelanda'daki Katliama Çok Sert Tepki! İmamoğlu, Yeni Zelanda'da Katledilen Müslümanlar İçin Yasin Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 21:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'dan Yeni Zelanda'ya Destek- Tren İstasyonu Binasına Yeni Zelanda Bayrağı Yansıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]