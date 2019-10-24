Hollanda Savcılığı hükümete rağmen DEAŞ'lıların ülkede yargılanmasını istiyor

Hollanda Savcılığı, hükümetin iş birliği yapmayı reddetmesine rağmen DEAŞ'lıların ülkeye getirilip yargılanmasını istiyor.

NRC gazetesinde çıkan haberde, savcılığın, hükümet iş birliği yapmayı reddetse de 29 DEAŞ'lının ülkeye getirilip yargılanması için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Haberde, başvurunun Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından doğrulandığı, bu sayının birkaç ay içinde 10'dan 29'a çıktığı bildirildi.

Bu DEAŞ'lıların Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda ya da hapishanelerde kalan Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi.

Hollanda Savcılığında görev yapan bir basın sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, savcılığın hedefinin bütün DEAŞ'lıları ülkede yargılamak olduğunu aktararak, "Bu ancak insanlar kamplardan alınıp Hollanda adaleti karşısına çıkarıldıklarında olur. Bu yüzden bakanlığa bunun için başvuruda bulunduk." ifadesini kullandı.

Hollanda'da DEAŞ'lıların akıbeti konusu koalisyonu ikiye böldü

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta geçen hafta yayımlanan haberde, koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hristiyan Demokratlar Birliğinin (CDA), DEAŞ'lıların Suriye'de kalıp orada yargılanmasını istediği, Demokratlar 66 (D66) ile Hristiyan Birlik Partisinin (CU) ise ülkeye getirilip yargılanması taraftarı olduğu belirtilmişti.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, geçen hafta koalisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin DEAŞ'lıların Suriye'de kalıp orada yargılanması taraftarı olduğunu kaydetmişti.