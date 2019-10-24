Son Dakika Haberleri: Hollanda Savcılığı hükümete rağmen DEAŞ'lıların ülkede yargılanmasını istiyor
Son Dakika Güncel Hollanda Savcılığı hükümete rağmen DEAŞ'lıların ülkede yargılanmasını istiyor

Hollanda Savcılığı hükümete rağmen DEAŞ'lıların ülkede yargılanmasını istiyor

9 dakika önce

Hollanda Savcılığı, hükümetin iş birliği yapmayı reddetmesine rağmen DEAŞ'lıların ülkeye getirilip yargılanmasını istiyor.

Hollanda Savcılığı hükümete rağmen DEAŞ'lıların ülkede yargılanmasını istiyor, System.String[]

Hollanda Savcılığı, hükümetin iş birliği yapmayı reddetmesine rağmen DEAŞ'lıların ülkeye getirilip yargılanmasını istiyor.

NRC gazetesinde çıkan haberde, savcılığın, hükümet iş birliği yapmayı reddetse de 29 DEAŞ'lının ülkeye getirilip yargılanması için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Haberde, başvurunun Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından doğrulandığı, bu sayının birkaç ay içinde 10'dan 29'a çıktığı bildirildi.

Bu DEAŞ'lıların Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda ya da hapishanelerde kalan Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi.

Hollanda Savcılığında görev yapan bir basın sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, savcılığın hedefinin bütün DEAŞ'lıları ülkede yargılamak olduğunu aktararak, "Bu ancak insanlar kamplardan alınıp Hollanda adaleti karşısına çıkarıldıklarında olur. Bu yüzden bakanlığa bunun için başvuruda bulunduk." ifadesini kullandı.

Hollanda'da DEAŞ'lıların akıbeti konusu koalisyonu ikiye böldü

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta geçen hafta yayımlanan haberde, koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hristiyan Demokratlar Birliğinin (CDA), DEAŞ'lıların Suriye'de kalıp orada yargılanmasını istediği, Demokratlar 66 (D66) ile Hristiyan Birlik Partisinin (CU) ise ülkeye getirilip yargılanması taraftarı olduğu belirtilmişti.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, geçen hafta koalisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin DEAŞ'lıların Suriye'de kalıp orada yargılanması taraftarı olduğunu kaydetmişti.

Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan tepki çekecek hareket! Rus bakanın, teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüşmesi televizyonda yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini onayladı Yargı Reformu Strateji Belgesi yasallaştı: Avukatlara yeşil pasaport hakkı verildi Trump'ın avukatı: 'Başkan birini vursa bile yargılanamaz'

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda Savcılığı hükümete rağmen DEAŞ'lıların ülkede yargılanmasını istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]