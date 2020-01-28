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Holokost'un üzerinden 75 yıl geçti: 'Nazi avcıları' savaş suçlularını aramayı sürdürüyor
6 saat önce
Simon Wiesenthal Merkezi, Yahudi Katliamı'nda suç işleyenlerin izinin sürülmesi ve yargı karşısına çıkarılmasında kilit rol oynuyor. Holokost'tan 75 yıl sonra 'savaş suçluları avı' sürüyor.
Emekli polis Laszlo Csatary, 1944'te 15 bin Yahudi'nin Auschwitz kampına gönderilerek ölümünden Haziran 2012'de suçlu bulundu. II. Dünya Savaşı'ndan beri Kanada'da yaşayan 98 yaşındaki emekli polis sanat eserleri ticareti ile uğraşıyordu.
12 Ağustos 2013'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir hastanede zatürreden hayatını kaybeden Csatary işlediği suçlardan 2012'ye kadar asla yargılanmamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:44
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