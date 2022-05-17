HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, İstanbul'da kapılarını açtı

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TETSİAD) ev sahipliğinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ'nin (KFA) organizasyonu, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) da destekleriyle Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış kokteyli yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, açılış kokteylinde yaptığı konuşmada, 2021 yılından bu yana bu heyecanı tüm fuarlarda yaşadıklarını ve bu fuarların özellikle salgın sonrasında, Türkiye'ye duyulan teveccühün bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Fuarlarda müthiş bir coşku ve yabancı ilgisi olduğunu vurgulayan Gülle, "Uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen fuardaki bu heyecan, bu coşku da bunun göstergesi. Geçen sene Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Tekstil ve hazır giyim sektörümüzün payı 30 milyar dolar. Bunun yaklaşık yüzde 10'u ev tekstil sektöründe. Bu başarı büyük bir başarı. Allah'a çok şükür ki bu sene de iyi başladık. Nisan ayından nisan ayına, bir yıllık sürede ihracatımız 241 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanımız yılbaşında biliyorsunuz bize bir hedef verdi. 250 milyar dolar... Biz şu anda 240 milyar dolardayız. Görünen o ki inşallah hedefin üzerine gidiyoruz."

Gülle, HOMETEX fuarının da ihracata çok önemli katkılar sağlayacağını ve ihracatçıları hedefe götürecek büyük rakamlara vesile olacağını sözlerine ekledi.

"Bu sektörde büyük bir potansiyel var"

İTO Başkanı Şekip Avdagiç ise ev tekstili sektörünün daha fazla ihracat potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, "Sadece 3,5 milyar dolarlık bir ihracattan bahsetti TETSİAD Başkanımız. Böyle büyük bir fuar merkezinde böyle etkili fuar yapan bir sektörün 3,5 milyar dolarla yetinmesi asla mümkün olmamalı. Sizin önünüzde ben istirham ediyorum. Burada bir söz almak istiyoruz onlardan. Bir dahaki fuara kadar bunu en az ikiye katlamaları konusunda bir taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Bu sektörde böyle bir potansiyel var. Böyle bir imkan var. Böyle bir irade var. Yani sektörün tüm paydaşlarıyla beraber inşallah iki sene sonra yapacağımız bu fuarda 6,5-7 milyar dolar ihracatı konuşacağınıza eminim." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, ayrıca fuarın sıkıntılı bir süreçten sonra tekrar yeni bir heyecanla başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle TETSİAD Başkanımız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla beraber inanılmaz bir iş birliği içinde bir süreç yürüttük. Daha evvelki o sıkıntılı yirmi beş yıl devam eden ama ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir süreçten sonra bu fuar adeta köklerinden yeniden doğdu. Yeni bir logoyla, yeni bir isimle, yeni bir ruhla, yeni bir organizatörle yoluna devam ediyor. ve bugün gerçekten çok başarılı bir sonucunu görüyoruz."

"Sektörün birçok oyuncusunu iş birliği içerisinde buluşturması açısından önemli"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da fuarın, sektörün birçok oyuncusunu iş birliği içerisinde buluşturması açısından önemli olduğunu söyledi.

Bahçıvan, "Birlikten güç doğarın en güzel göstergesini bu vesileyle ortaya koymuş oluyoruz. Bu nedenle 'ego sistem' yerine 'ekosistem' mantığını öne çıkararak, böylesine bizim Türk toplumunda maalesef örneklerini çok fazla göremediğimiz bütünlük sergiledikleri için sektörün tüm oyuncularını canı gönülden kutluyorum. Böylesine bir birlik olduğu zaman da bereket, başarı mutlaka ki arkasından gelecektir." dedi.

Fuarın yaklaşık çeyrek asırdır aralıksız olarak düzenlenmesinin de önemine değinen Bahçıvan, bunun da artık ev tekstili sektörünün kurumsallaştığının ve dünyaya açık, dünyayla rekabet edebilen bir sektör haline geldiğini göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

"HOMETEX, dünya ev tekstili sektöründe adından övgüyle söz ettirecek"

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ise küresel salgın nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen fuarı, bu yıl yeniden gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

195 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ev tekstili sektörünün, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak Türkiye'ye en fazla katma değer sağlayan, yerli ve milli bir sektörler biri olduğunu belirten Bayram, Türkiye'nin Çin, Hindistan ve Pakistan'la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Bayram, "TETSİAD'ın ev sahipliğinde, KFA organizasyonu ve İTO'nun da destekleriyle 'Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX' mottosuyla düzenlediğimiz bu fuar inanıyorum ki krizlerin fırsata çevrildiği bir fuar olacak. Tüm hazırlıklarımızı 'yüzde 100 konfor, yüzde 100 memnuniyet' sloganıyla yürüttüğümüz HOMETEX Fuarı gerek konsepti, gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı, gerekse vizyonu ile dünya ev tekstili sektöründe adından övgüyle söz ettirecek." dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da fuarın 26 yıldır düzenlendiğini ve bu istikrarın, ev tekstili sektörünün uluslararası öneme kavuşmasındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu dile getirdi.

Bu yıl fuar için büyük emek harcandığını belirten Burkay, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Fuar Merkezi gerçekten müthiş bir salon dizaynı yapmış burada. Gerçekten harcanan paralar kuruşu kuruşuna yerine gitmiş Şekib Başkanım, ellerine sağlık. Hem meclis üyelerimize, hem de oda üyelerimize ben teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya yapılan yatırım bu ülkeye yapılan yatırım demektir. Üretmek tek başına yetmiyor bunu satmamız lazım. Pazarlama faaliyetlerinin en önemli unsurlarından bir tanesi de fuar organizasyonları ve şükürler olsun Türkiye'nin en önemli fuar organizasyonlarının gerçekleştirdiği mekanda İstanbul Fuar Merkezi. Fuarımıza destek olan katkı koyan tüm sektördeki katılımcıları canı yürekten tebrik ediyorum."