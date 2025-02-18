Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi - Son Dakika
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Otomobil

Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi

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Otomobil sektörünün devleri Honda ve Nissan'ın birleşme planları yeniden gündeme geldi. Honda, birleşme için tek bir şart gündeme getirdi. Honda, Nissan CEO'su Makoto Uchida'nın görevinden ayrılması durumunda birleşme görüşmelerine yeniden başlayabileceklerini duyurdu.

18.02.2025 09:19
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Honda ve Nissan'ın daha önce de gündeme gelen ancak somutlaşmayan birleşme planları, otomotiv sektöründeki rekabet koşullarının zorlaşması ve maliyetlerin artması nedeniyle yeniden masaya yatırıldı. Birleşme gerçekleşirse, otomobil sektöründe önemli bir güç birliği oluşacak. Ancak bunun için Honda yönetimi bir şart gündeme getirdi. Honda, Nissan'ın CEO'su Makoto Uchida'nın istifa etmesi halinde dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini oluşturmak için devir görüşmelerine devam etmeye hazır olduğunu duyurdu.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞLARDI

Aslında Nissan'ın CEO'su Makoto Uchida, Nissan içinde Honda ile bir anlaşma yapılmasının en güçlü savunucularından biriydi. Ancak Uchida ile mevkidaşı Toshihiro Mibe arasındaki ilişkiler, Honda'nın Nissan'ın yeniden yapılanma hızı ve mali sorunlarının derinliği karşısında hayal kırıklığına uğramasıyla bozuldu.

HONDA TAM HAKİMİYET İSTİYOR

Birleşme görüşmeleri, Honda'nın Nissan'ın bir holding şirketi kurmak yerine tamamen kendisine ait bir yan kuruluş olmasını ve iki şirketin "eşit şartlarda" olmasını talep etmesi üzerine bozuldu. Yerel kaynaklara göre Honda, şirket içi muhalefeti daha iyi yönetebilecek yeni bir patron altında müzakereleri yeniden canlandırmaya hazır. 2026'ya kadar kalmak istediğini belirten Uchida, 58 milyar dolarlık mega birleşme için yapılan müzakereleri başarısızlığa uğratmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve ortağı Renault'dan önümüzdeki birkaç ay içinde ayrılması yönünde baskı görüyor. Bu görüşmelere aşina olan bir kişi, Nissan yönetim kurulunun da Uchida'nın ayrılış zamanlaması konusunda gayrı resmi görüşmelere başladığını söyledi.

Honda ve Nissan\'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Nissan, Finans, Dünya, Honda, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • utkum1453:
    borsa oyunlarından başka bir şey değil gibi görünüyor. 1 0 Yanıtla
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