Honduras Devlet Başkanı Castro, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Castro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Evrenin yaratıcısının lütfuyla, demokratik ve anayasal düzene dönüş için hükümet planını uygulamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

62 yaşındaki Castro, daha önce çift doz aşı olduğuna işaret ederek, takviye üçüncü doz aşıyı ise henüz yaptırmadığını bildirdi.

Honduras'ta bugüne kadar 10 bin 548 kişi salgından hayatını kaybetti, 397 bin 548 kişi de virüse yakalandı.

Ülkede, 28 Kasım 2021'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Castro, 28 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.