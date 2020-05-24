Hong Kong'da Çin'in yeni güvenlik yasası girişimine karşı düzenlenen protestoda arbede çıktı - Son Dakika

Hong Kong'da Çin'in yeni güvenlik yasası girişimine karşı düzenlenen protestoda arbede çıktı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine karşı düzenlenen protestoda göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine karşı düzenlenen protestoda göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.View on euronews

Hong Kong'da Çin'in yeni güvenlik yasası girişimine karşı düzenlenen protestoda arbede çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Pekin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 04:24 

Son Dakika Dünya Hong Kong'da Çin'in yeni güvenlik yasası girişimine karşı düzenlenen protestoda arbede çıktı - Son Dakika Dünya

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