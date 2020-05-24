Hong Kong'da Çin'in yeni güvenlik yasası girişimine karşı düzenlenen protestoda arbede çıktı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine karşı düzenlenen protestoda göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine karşı düzenlenen protestoda göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.View on euronews
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24.05.2020 22:48:50. #1.13#
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