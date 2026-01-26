Hong Kong'dan AB'ye Sert Tepki

HONG KONG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin 8. dönem Yasama Konseyi üyeleri yayımladıkları ortak bildiride Avrupa Birliği Parlamentosu'nun, kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu olan Jimmy Lai davasıyla ilgili sözde kararını kınadı.

Bildiride, AB Parlamentosu'nun gerçekleri çarpıtan ve Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası ve yargı sistemini itibarsızlaştıran kararının, Çin'in içişlerine açıkça müdahale edilmesi anlamına geldiği belirtildi.

Lai'nin davasının Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının ciddi şekilde ihlalini içeren bir ceza davası olduğuna dikkat çekilerek, aralık ayında verilen 855 sayfalık mahkeme kararında, Lai ve an itibarıyla faaliyette olmayan Apple Daily ile bağlantılı üç şirketin suçlu bulunma gerekçelerinin ayrıntılı olarak açıklandığı ifade edildi.

Mahkemenin kararının yasa ve delillere tam anlamıyla riayet edilerek ve herhangi bir müdahale olmaksızın verildiği vurgulandı.

Konsey üyeleri, AB Parlamentosu'na ve bazı ülke ve politikacılara, Çin'in iç meselesi olan Hong Kong'un işlerine müdahale etmeyi bırakma çağrısında bulundu.