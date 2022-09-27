Çinli Diplomat Hawaii'nin Çin-Abd İşbirliğindeki Rolünü Vurguladı

HONOLULU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Los Angeles Başkonsolosu Zhang Ping, Çin ile ABD halkları arasında güçlü bağlar geliştirmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunarak Hawaii'nin bu bakımdan önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı. Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü münasebetiyle yerel Çin toplulukları tarafından düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Zhang, Hawaii'nin coğrafi konum ve iki ülke arasında kültürel alışverişler açısından benzersiz bir pozisyona sahip olduğunu ve birçok alanda Çin ile yakın bağları olduğunu söyledi.

Zhang, "Doğu ve Batı kültürlerinin buluşma noktası ve Çin ile Amerikan halkı arasındaki bir dostluk bağı olması sebebiyle Hawaii'nin, iki ülke ve iki halkı birbirine bağlayan bir köprü rolü oynaması gerektiğini" belirtti. Zhang'a göre Çin, Hawaii'nin ithalat yaptığı en büyük 4. pazar, en büyük 4. hizmet ihracat pazarı ve en büyük 10. ürün ihracat pazarı konumunda bulunuyor. Zhang, Hawaii'deki Çin topluluğunun, nesiller boyu Hawaii'deki sosyal dokunun önemli bir parçası olması nedeniyle, gelecekte Çin ile ABD arasındaki alışverişleri ve işbirliğini teşvik etme yolunda daha aktif bir rol oynayabileceğini söyledi. Törene katılan Hawaii Vali Yardımcısı Josh Green ise, "Hawaii sakinleri Çin ile olan kültürel bağı ve Çin ile olan ekonomik bağı kutladı" diye konuştu. "Son derece olumlu bir ilişkimiz oldu" diyen Green, "Biz her zaman bundan keyif aldık ve iş dünyasındaki Çinli insanlarla olan ilişkimize değer verdik" diye ekledi.