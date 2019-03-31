Son Dakika Haberleri: Hopa'da Tünel Çöktü (1)

Hopa'da Tünel Çöktü (1)

1 saat önce

ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tüneli çöktü.

Hopa'da Tünel Çöktü (1), System.String[]
ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tüneli çöktü. Olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, tünel içerisinde araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tüneli'nde meydana geldi. Kopmuş mevkiindeki Esenkıyı Tüneli iç kısmında göçük meydana geldi. Tünele giren araçların geri çıktığı olayda, göçük altında araç kalıp kalmadığı bilinmiyor.

Bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

- Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:12 Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Artvin, Hopa, Güncel
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