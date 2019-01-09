Son Dakika Haberleri: Hopalı Kadınlar İşte Böyle Zayıflıyor

Hopalı Kadınlar İşte Böyle Zayıflıyor

39 dakika önce

Hopalı kadınlar işte böyle zayıflıyor Artvin'in Hopa ilçesinde bir spor merkezine giden kadınlar burada horonlu zayıflama metodu ile zayıflıyorARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde bir spor merkezine giden kadınlar horonlu zayıflama metodu ile zayıflıyor.

Hopalı kadınlar işte böyle zayıflıyor
Artvin'in Hopa ilçesinde bir spor merkezine giden kadınlar burada horonlu zayıflama metodu ile zayıflıyor

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde bir spor merkezine giden kadınlar horonlu zayıflama metodu ile zayıflıyor.
Spor salonunda görevli eğitmen Sercan Özgen, merkezlerinde sporla ilgili her şeyin bulunduğunu son teknolojiye uygun hazırlanmış cihazlarla spor yapmak isteyen herkesin gönül rahatlığıyla gelebileceği bir mekan olduğunu belirtti. Özgen, "Merkezimiz çok sağlıklı ve son teknoloji harikası aletlerle donattık.140 metre karelik alan sahip olan merkezimizde 3 ayrı salon bulunmaktadır. Merkezimize gelen bayanlar kendilerini evindeki gibi rahat ve huzurlu hissedeceklerine inanıyorum. Amacımız bayanlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine spor anlamında yardımcı olmaktır. Bayanlarımızın kilo sorunu artık merkezimizde sona erecek. Hem sağlıklı hem de daha zinde ve formda olmalarına yardımcı olacağız" dedi.
İlçede kilo ve hareketsizlik problemine adeta savaş açtıklarını belirten Özgen, "Zıplayan ayakkabılarımız 'Funny Jumps' ile yöresel ezgiler ve horon eşliğinde zayıflamak için zıplattırıyoruz. Bir örnek vermek gerekiyorsa, Gökçe isimli sporcumuz bu spor sayesinde 15 kilo verdi" diye konuştu.
Horonlu zayıflama sporuna katılan bayanlar ise "Horonlu spor oldukça faydalı ve çok eğlenceli bir spor dalı, bize bu imkanı sağlayan eğitmen Sercan Hocamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Artvin, Hopa, Genel
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