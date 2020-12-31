Türkiye genelinde 9,5 milyonu aşkın üyesiyle mobil sadakat uygulamaları sektörünün önde gelenlerinden biri olan Hopi, 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı.

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, akaryakıttan gıdaya adar farklı sektörlerden 180'den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, 2020 alışveriş istatistiklerini açıkladı.

Hopi'nin 2020 alışveriş istatistikleri şöyle açıklandı:

Sevgililer Günü'nde kadınlar daha çok hediye aldı

2020'nin Sevgililer Günü'nde kadınlar erkeklerden bir buçuk kat daha fazla hediye alışverişi yaptı. Kadınların hediye tercihi ise şaşırtmadı. 2019 yılı Sevgililer Günü'nde de kadınların ilk hediye tercihi olan gömlek, pantolon ve t-shirt bu yıl da alışveriş sepetlerindeki yerini aldı. Erkekler ise bu yıl farklı hediyelere yöneldi. 2019'da en fazla parfüm, çanta, kazak almayı tercih erkeklerin 2020'deen çok tercih ettiği hediyeler mont, ayakkabı ve parfüm oldu. Şubat ayı Hopi'de mobil ödeme için de rekor ayı oldu. Şubat 2020'de mobil ödeme alışverişleri aylık ortalamanın 2.5 katına çıktı.

İlk vaka haberi ile alışverişe koşuldu

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı gün uygulama ile yapılan alışverişlerde bir önceki haftaya oranla yüzde 30 artış yaşandı. İlk vaka ile market alışverişlerinde de yüzde 44'lük artış görüldü. Diğer taraftan EvdeKal çağrıları market dışı alışveriş istatistiklerine yansıdı. Aynı haftada; haftasonu alışverişleri bir önceki haftaya oranla yüzde 21-29 oranında azaldı.

Türkiye'de ilk vaka haberinin (11 Mart) üstünden geçen bir haftada alışveriş alışkanlıklarında ciddi değişim gözlemlendi. Buna göre ilk vakayı takip eden haftada bir önceki haftanın verilerine kıyasla alışverişlerde yüzde 36'lık düşüş yaşandı. Market alışverişlerinin tüm alışverişler içerisindeki payı 11 Mart'tan itibaren yüzde 55'in altına düşmezken, bu oran ilk vakanın ardından geçen haftada yüzde 75'e yükseldi.

Kadınlar alışverişte daha temkinli davrandı

Pandemi öncesi dönemde mağaza ziyaretlerinin yüzde 55'ini kadınlar oluştururken 1 Haziran sonrasında kadınların mağaza ziyaretleri yüzde 12 oranında azaldı. Mağaza ziyaretlerindeki düşüş eğilimi mağazada geçen sürelere de yansıdı. Pandemi öncesinde mağazada ortalama 17 dakika geçiren kadınların ziyaret süresi 12 dakikaya düştü.

Diğer taraftan mağazaları ziyaret eden erkeklerin oranı pandemi öncesi yüzde 45 iken pandemide yüzde 57'ye yükseldi. Pandemi erkeklerin mağazada geçirdiği süreyi de kısaltmadı. Erkeklerin mağazada harcadığı süre pandemi öncesi ile aynı kalarak 11 dakika oldu.

İlk vaka haberi ile araç depolarını dolduruldu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası açıklanan gün akaryakıt alışverişlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 53'lük bir artış yaşandı. İlk vaka ile yaşanan artış yerini hızlı bir düşüşe bıraktı. İlk vaka haberinin üstünden geçen bir haftada (18 Mart) akaryakıt alışverişlerinde bir önceki hafta verilerine göre yüzde 49'luk bir azalma görüldü. Bu düşüş haziran ayına kadar devam etti. Haziran ayında normalleşmenin etkileri akaryakıt alışverişlerinde de kendini gösterdi. Haziran ayında bir önceki aya oranla akaryakıt alışverişlerinde yüzde 74 artış yaşandı.

Şahane Cuma'ya pandemi etkisi: Alışverişler 4 katına çıktı

Her yıl farklı kampanyalar ve indirimlerle perakendenin hareketlendiği Kasım ayında pandeminin olumsuz etkileri hissedilmedi. Kasım ayı Hopi istatistikleri incelendiğinde;

Kasım ayında Hopi üstünden toplam 2 milyon ürün satışı gerçekleştirildi. Yalnızca kasım ayında Hopililerin kazandığı Paracık tutarı 8.3 milyonu buldu.

Pandemi ile sürekli yükselen online alışveriş oranları Kasım ayında da kendisini gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında online alışverişler 3 katına çıktı. Online alışverişlerden kazandırılan paracık miktarı ise geçen yıla oranla 4 kat fazla oldu.

Şahne Cuma ortalamanın 4 katı işlemle online alışverişin zirve yaptığı gün oldu.

İndirimleri kaçırmak istemeyen ancak alışverişini mağazadan yapmak isteyenler mağaza ziyaretleri için Pazar günlerini tercih etti. Pazar günlerinin en yoğun saat aralığı ise 15.00 - 16.00 oldu.

Online alışverişler ise en çok Cuma günü 23.00 - 24.00 arasında yapıldı.

Alışveriş sıklığında yaşanan artış satın alınan ürün adetinde de kendini gösterdi. Sepetteki ürün sayısı geçen sene Kasım ayına göre yüzde 47 oranında arttı.

Sepet ortalamasında da benzer bir artış yaşandı. Online alışverişlerde sepet ortalaması geçen sene Kasım'agöre yüzde 17'lik artış gösterdi.

Sweatshirt 'in' gömlek 'out'

Pandemi etkisiyle yaygınlaşan evden çalışma sistemi satın alınan ürünlerin de değişmesine neden oldu. Geçen sene Kasım ayının favori alışveriş ürünü olan gömlek 9'uncu sıraya geriledi.

Evde geçirilen sürenin artması rahat kıyafetlere eğilimi beraberinde getirdi. Bunun sonucu olarak Sweatshirt en çok satın alınan ürünlerde 9'uncu sıradan 2'nci sıraya yükseldi. Covid-19 kısıtlamaları ile sokakta geçirilen sürenin azalması mont alışverişlerinde düşüşe neden olurken bu durum ayakkabı alışverişlerine yansımadı. Ayakkabı alışverişlere pandemi öncesi dönemle benzerlik gösterdi. - İSTANBUL