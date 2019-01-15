Horoz Dövüştürenlere Baskın
50 dakika önce
Batman'da bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırdıkları tespit edilen 37 kişiye idari para cezası uygulandı, 5 horoza el konuldu.
Batman
'da bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırdıkları tespit edilen 37 kişiye idari para cezası uygulandı, 5 horoza el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekiplerince il genelinde vatandaşların huzurunu sağlamak, hayvanlara yapılan eziyetleri önlemek amacıyla umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerinde kontrollerin devam ettiği bildirildi.
Çalışma kapsamında horoz dövüştürülerek, kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, iş yerinde 5 horoz, horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ile 36 bin 600 lira ile 100 dolar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 12 kişiye adli işlem yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "İş yerinde kumar oynayan 37 kişiye 11 bin 840 lira idari para cezası uygulanmıştır. İş yeri kumar oynatılmasından dolayı 30 gün süre ile mühürlenerek kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:45 Kaynak: AA
Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
Adana'da Tarım Arazileri Baraj Suyu Altında
5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı