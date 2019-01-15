Son Dakika Haberleri: Horoz Dövüştürenlere Baskın

Horoz Dövüştürenlere Baskın

50 dakika önce

Batman'da bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırdıkları tespit edilen 37 kişiye idari para cezası uygulandı, 5 horoza el konuldu.

Horoz Dövüştürenlere Baskın, System.String[]
Batman'da bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırdıkları tespit edilen 37 kişiye idari para cezası uygulandı, 5 horoza el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il genelinde vatandaşların huzurunu sağlamak, hayvanlara yapılan eziyetleri önlemek amacıyla umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerinde kontrollerin devam ettiği bildirildi.

Çalışma kapsamında horoz dövüştürülerek, kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, iş yerinde 5 horoz, horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ile 36 bin 600 lira ile 100 dolar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 12 kişiye adli işlem yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "İş yerinde kumar oynayan 37 kişiye 11 bin 840 lira idari para cezası uygulanmıştır. İş yeri kumar oynatılmasından dolayı 30 gün süre ile mühürlenerek kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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