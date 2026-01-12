HOTED Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da Düzenlendi - Son Dakika
HOTED Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da Düzenlendi

12.01.2026 15:37
Antalya'da düzenlenen HOTED 11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları'nda gençler yarıştı.

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından, "HOTED 11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları" düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışma, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (ANFAŞ Hotel Equipment) kapsamında yapıldı.

Farklı illerdeki 15 turizm okulundan gelen gençler, çeşitli kategorilerde yarıştı.

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, gençleri turizme kazandırmak ve sektörde farkındalık yaratmak adına olimpiyatların önemli olduğunu belirtti.

Housekeeping departmanının konaklama sektörünün aynası olduğunu anlatan Yeni, "Her sene iki ülke daha katılım sağlıyordu ancak bu sene yurt dışından katılım olmadı. Turizmde sürdürülebilirlik adına, housekeepingin her yönüyle geliştirilmesi, çıtasının yükseltilmesi sadece bu mesleğin mensupları için değil, işletmecilerimiz, yatırımcılarımız ve tüm turizm camiamız için de çok büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni, olimpiyatlarda bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdıklarını vurguladı.

Yarışmanın ilk gününde Muğla Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci gününde ise İzmir Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik elde etti.

Dereceye girenlere, tatil, kupa, madalya ve altın gibi çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

