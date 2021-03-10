House of Gucci Filmi - Son Dakika

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci’nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Filmde, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye Lady Gaga hayat veriyor.

Yönetmen: Ridley Scott

Senaryo: Sara Gay Forden, Roberto Bentivegna

Oyuncular: Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver, Lady Gaga, Jack Huston, Jeremy Irons, Camille Cottin, Reeve Carney

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: House of Gucci

Yapımcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)

Vizyon Tarihi: 24.11.2021

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