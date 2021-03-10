House of Gucci Filmi - Son Dakika

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci’nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Filmde, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye Lady Gaga hayat veriyor.
Yönetmen: Ridley Scott
Senaryo: Sara Gay Forden, Roberto Bentivegna
Oyuncular: Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver, Lady Gaga, Jack Huston, Jeremy Irons, Camille Cottin, Reeve Carney
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: House of Gucci
Yapımcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)
Vizyon Tarihi: 24.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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