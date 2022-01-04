How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü - Son Dakika

YouTube'da film ve dizi önerileri, sinema haberleri, video makaleler, inceleme, liste ve sinemaya dair içerikler hazırlayan Şakir Yıldız, yepyeni videoyla kullanıcılarının karşısına çıktı.

YouTube'da "Film Otomat" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Amerikan televizyonlarının en iyi sit-com dizilerinden biri kabul edilen ve 9 sezon devam eden How I Met Your Mother dizisinin en eğlenceli ve en iyi 10 bölümünü sizler için derledi.