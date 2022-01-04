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How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü - Son Dakika

How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü

04.01.2022 22:05

YouTube'da "Film Otomat" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Amerikan televizyonlarının en iyi sit-com dizilerinden biri kabul edilen ve 9 sezon devam eden How I Met Your Mother dizisinin en eğlenceli ve en iyi 10 bölümünü derledi.

YouTube'da film ve dizi önerileri, sinema haberleri, video makaleler, inceleme, liste ve sinemaya dair içerikler hazırlayan Şakir Yıldız, yepyeni videoyla kullanıcılarının karşısına çıktı.

YouTube'da "Film Otomat" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Amerikan televizyonlarının en iyi sit-com dizilerinden biri kabul edilen ve 9 sezon devam eden How I Met Your Mother dizisinin en eğlenceli ve en iyi 10 bölümünü sizler için derledi.

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How I Met Your Mother, Youtube, Film, Dizi, Son Dakika

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SON DAKİKA: How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü - Son Dakika
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