HPV Aşısı Serviks Kanserine Karşı Kritik Koruma

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Huseynova, HPV aşısının serviks (rahim ağzı) kanseriyle mücadelede kritik rol oynadığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Huseynova, serviks kanserlerinin neredeyse tamamının HPV ile ilişkili olduğunu vurguladı.

Huseynova, cinsel yolla bulaşan ve çoğu zaman belirti vermeden vücutta bulunabilen yaygın bir virüs olan HPV'ye karşı erken tanı ve koruyucu yöntemlerin önemine işaret etti.

Hastalığın erken evrede genellikle belirti göstermediğini, bu nedenle düzenli taramaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Huseynova, Pap-Smear ve HPV testlerinin kanser oluşmadan önce riskli hücreleri saptayabildiğini, bu testlerin kısa sürede ve kolaylıkla uygulandığını kaydetti.

Erken tanı alan hastalarda tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunu aktaran Huseynova, serviks kanseriyle mücadelede aşılamanın ve düzenli kontrollerin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

Bahar Huseynova, HPV enfeksiyonunun çoğu kişide bağışıklık sistemi tarafından temizlenebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bazı yüksek riskli HPV tipleri, uzun yıllar vücutta kalırsa rahim ağzı kanserine yol açabilir. Hastalık çoğu zaman sessiz ilerler. Anormal vajinal kanama, kasık ağrısı veya akıntı gibi şikayetler genellikle ileri evrede ortaya çıkar. Bu nedenle kadınların herhangi bir şikayeti olmasa dahi düzenli kontrollerini yaptırması gerekir. HPV aşısı, rahim ağzı kanserine yol açan yüksek riskli virüs tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlar. Aşı, uygun yaş grubundaki bireylerde uygulanarak hastalık riskini ciddi oranda azaltır."