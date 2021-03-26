Hrant Dink davasında karar - Son Dakika

-Sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti

-İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti

Mahkeme, arlarında Ogün Samast'ın da bulunduğu bazı kişiler hakkında örgüt üyeliğinden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var