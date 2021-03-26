Hrant Dink davasında karar - Son Dakika

Hrant Dink davasında karar

26.03.2021 11:52

Hrant Dink davasında karar Mahkeme, arlarında Ogün Samast'ın da bulunduğu bazı kişiler hakkında örgüt üyeliğinden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi -Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in tutukluluk halinin hükmen devamına karar verdi -Tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman...

Hrant Dink davasında karar

Mahkeme, arlarında Ogün Samast'ın da bulunduğu bazı kişiler hakkında örgüt üyeliğinden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

-Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in tutukluluk halinin hükmen devamına karar verdi

-Tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülben, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı'nın tutuklanmasına karar verdi

-Ali Fuat Yılmazer ve Ercan Gün'ün tutukluluk halinin hükmen devamına, Muharrem Demirkale hakkında hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi

-Eski Albay Ali Öz'ü, Kasten öldürme suçundan 25 yıl Resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı

-İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti

-Dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i "'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti

-Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi

-Polis memuru Muhittin Zenit hakkında 3 suçtan beraat ve 2 suçtan zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verdi

-Sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti

-Sanıklardan Osman Gülber'in kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti

-Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında atılı suçlardan beraat ve zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verildi

-Sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevi polis memuru Mehmet Uçar Resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi

-Yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi

-Gazeteci Ercan Gün' örgü üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edildi

Hrant Dink davasında karar
Hrant Dink davasında karar
Hrant Dink davasında karar
Hrant Dink davasında karar

Hrant Dink, Mahkeme, Samsun, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hrant Dink davasında karar - Son Dakika


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