Hrant Dink için anma töreni

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 19'uncu ölüm yıldönümü nedeniyle saldırıya uğradığı Sebat apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için bugün öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Sebat apartmanının bulunduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına girmek isteyenlere üst taraması yapıldı. Törende 'Buradayız Ahparig' yazılı pankart asılırken Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı.