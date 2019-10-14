Son Dakika Haberleri: HRÜ Rektörü Çelik, yabancı öğrencilerle buluştu
Son Dakika Yaşam HRÜ Rektörü Çelik, yabancı öğrencilerle buluştu

HRÜ Rektörü Çelik, yabancı öğrencilerle buluştu

22 dakika önce

Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, üniversitedeki yabancı öğrencilere yönelik bir program düzenledi.

HRÜ Rektörü Çelik, yabancı öğrencilerle buluştu, System.String[]

Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, üniversitedeki yabancı öğrencilere yönelik bir program düzenledi.


Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Merkezi Kafeteryada gerçekleşen programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Oymak ile Prof. Dr. Mehmet Hançer, üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Aydın ve çok sayıda yabancı öğrenci katıldı.


Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Aydın yaptığı bilgilendirme konuşmasında Harran Üniversitesi'nde 52 ülkeden 3000'e yakın yabancı öğrenci olduğunu söyleyerek bu rakamın her geçen yıl arttığını belirtti.


Aydın'ın ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik yaptığı konuşmasında, uluslararası kriterlere göre yabancı öğrenci sayılarının üniversiteler sıralamasında çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Rektör Çelik; "Dünyanın en iyi üniversiteleri, yabancı öğrenci ve yabancı hoca sayısıyla iftihar etmektedirler, bu sayı sıralamalarda büyük yer tutar. Biz de sizlerle övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Sizler üniversitemize ayrı bir sosyal yaşam sunuyorsunuz ve farkındalık oluşturuyorsunuz. Hem dilinizle hem kültürünüzle buraya yepyeni bir soluk getirdiniz. Herhangi bir sorununuzu çekinmeden bize iletebilirsiniz, koordinatörlüğümüz size yardımcı olacaktır" dedi.


Rektör Çelik'in konuşmasından sonra program, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde başarılı olan 30 uluslararası öğrenciye spor çantası hediye edilmesi ile devam etti. Ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından yabancı öğrencilere bir tanışma yemeği verildi. Program, tüm katılanlara flaş bellek hediye edilmesi ile sona erdi. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Mehmet Sabri, Rektör, Aydın, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
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