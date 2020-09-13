HUAWEI Geliştirici Konferansı'nda 6 yeni ürününü duyurdu - Son Dakika

HUAWEI Geliştirici Konferansı'nda 6 yeni ürününü duyurdu

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu bugün başlayan Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de şirketin 1+8+N tüm senaryo ekosistemini daha da zenginleştiren altı yeni ürününü tanıttı.

HUAWEI Geliştirici Konferansı'nda 6 yeni ürününü duyurdu, System.String[]

Bugün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde ortaya çıkan yeni ürünler arasında şunlar yer alıyor: HUAWEI FreeBuds Pro ve HUAWEI FreeLace Pro, geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC), yeni tasarımlar ve kullanıcı merkezli özellikler içeren çok beğenilen ses ürünlerinin yeni pro varyantları; HUAWEI WATCH GT 2 Pro ve HUAWEI WATCH FIT, çarpıcı estetik, yeni fitness veri izleme özellikleri ve egzersiz modları ile Huawei'nin giyilebilir ürün serisinin en son ürünleri; yenilikçi Huawei Share özelliği ile sağlanan kompakt form faktörleri ve akıllı deneyimlerle mobil üretkenlikte devrim yaratan iki yeni hafif dizüstü bilgisayar olan HUAWEI MateBook X ile HUAWEI MateBook 14.

Açılış konuşması sırasında Huawei, Tüm Senaryoların Kesintisiz Yapay Zeka Yaşam Stratejisine olan bağlılığını ve 1+8+N ekosistemini beslemek için iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini de yeniden teyit etti. Bugün piyasaya sürülen ürünlerin tümü, iş, sağlık ve spordan sesli eğlenceye kadar çeşitli senaryolarda tüketicilerin günlük yaşamlarında daha uyumlu ve bağlantılı bir deneyim sunmak için tasarlandı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu şu açıklamada bulundu: "Harika kullanıcı deneyimleri her zaman yenilik üzerine kuruludur. Ancak yenilik yolculuğumuz her zaman tüketicilerle başlar ve biter. Gelecekte, dünya çapındaki tüketicilere daha akıllı ve yüksek kaliteli deneyimler sunmak için değerli ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

HUAWEI FreeBuds Pro

HUAWEI FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk gerçek kablosuz stereo (TWS) kulaklığı. Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü akıllıca tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor. HUAWEI FreeBuds Pro, 40 dB'lik sektör lideri gürültü giderme oranıyla bir Huawei ses ürününde şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor. Android, iOS ve Windows ile gerçekleştirilen Çift Bağlantı, kullanıcıların tek bir markaya bağlı kalmadan cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Yeni hareket kontrolü, kullanıcıların kübik kulaklık gövdesinde bir kaydırma veya sıkıştırma yaparak kulaklıkları kolayca kontrol etmesine olanak tanıyor.

HUAWEI FreeLace Pro

Huawei Geliştirici Konferansı 2020 sırasında duyurulan yeni HUAWEI FreeLace Pro, harika bir ses ve şık bir tasarım sunuyor. 40dB'ye kadar gürültü engellemeyi destekleyen boyun bantlı kulaklıklar, her durumda istikrarlı gürültü önleme ve ses performansı sağlamak için sektör lideri algoritmalardan yararlanıyor. HUAWEI FreeLace Pro, ideal dinleme deneyimi için yüksek kaliteli ses sunmak üzere bas tüplü bir çift 14 mm alüminyum-magnezyum alaşımlı dinamik sürücüye sahip. Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan HUAWEI HiPair ile eşleştirme ve şarj işlemi, kullanıcıların kulaklıkları USB-C bağlantı noktasıyla akıllı telefonlara takarak aynı anda kolayca yapmalarına olanak tanıyor. Beş dakikalık şarj, beş saatlik müzik çalmayı sürdürmek için yeterli pil sağlıyor ve tam şarj, tam gün kullanım sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro

Huawei, formda ve sağlıklı kalmayı kolaylaştırmak için bilimsel yeteneklerle donatılmış, yeniliklerle dolu ürünlerle HUAWEI WATCH ailesini genişletmeye devam ediyor.

Yeni HUAWEI WATCH GT 2 Pro, yalnızca tüketicilerin HUAWEI WATCH GT Serisi'nde sevdiği özelliklerle gelmekle kalmıyor. Zarif ve modern tasarımlı akıllı saat, aynı zamanda iki haftaya kadar pil ömrü, 100'den fazla egzersiz modu ve profesyonel düzeyde fitness veri izleme özellikleri sunuyor.

Sağlık takibi özellikleri, daha doğru kalp atış hızı ölçümleri sağlayan güncellenmiş HUAWEI TruSeen 4.0+ ile şimdiye kadarki en gelişmiş durumda. Huawei, Kayak, Kros Kayağı, Kar Kayağı ve Golf dahil olmak üzere yeni antrenman modlarını da tanıttı. Bunlar, kullanıcılara profesyonel sporlar için gerçek zamanlı performans izleme ve analizler sağlamak için mevcut seriye dahil ediliyor.

Yeni amiral gemisi akıllı saat, izleme doğruluğunu ve kullanım rahatlığını artırmak için safir kristal saat camı, titanyum kasa ve cilt dostu seramik kasa arkası gibi birinci sınıf malzemeler içeren sağlam bir tasarımla piyasaya sürülecek. HUAWEI WATCH GT 2 Pro, kullanıcıların daha da fazla özellik elde etmeleri için uygulama yüklemeyi de destekliyor. Huawei ayrıca gelecekte sunulan akıllı deneyimi daha da artırmayı planlıyor.

HUAWEI WATCH FIT

HUAWEI WATCH GT 2 Pro ile birlikte tanıtılan HUAWEI WATCH FIT, yuvarlak dikdörtgen saat yüzü tasarımına sahip ilk Huawei spor akıllı saati. Akıllı saat, daha fazla içerik ve daha iyi bir etkileşim deneyimi sunmaya yarayan 1,64 inç AMOLED ekrana sahip.

39 gram ağırlığındaki HUAWEI WATCH FIT, bir spor bilekliği kadar hafif. Saat, kandaki oksijen, uyku ve stres koşullarındaki değişiklikleri takip etmek, 24 saat nabız ölçümü sağlamak HUAWEI TruSeen 4.0 teknolojisine sahip. Tüm veriler, kullanıcıların daha iyi ve daha sağlıklı yaşamlar sürmesine yardımcı olan fitness önerileri oluşturmak için analiz ediliyor.

HUAWEI WATCH FIT, Hızlı Egzersiz Animasyonlarını destekleyen ilk Huawei akıllı saati. 44 standart fitness rutinini (yağ yakma, omuz kası rahatlatma, vücut şekillendirme ve diğer rutinler dahil) 12 animasyonla gerçekleştirilen bu özellik, kullanıcıların bir an önce egzersiz yapmaları için hızlı ve kolay bir yol sağlıyor. HUAWEI WATCH FIT, koşu meraklıları için özel olarak tasarlanmış 13 koşu sınıfı sunuyor. Koşu hızı, kullanıcıların egzersizlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı olarak sağlanan sonuçlarla bilimsel olarak analiz ediliyor. Akıllı saat, 96 egzersiz modu, dahili GPS ve 5 ATM su geçirmezlik özelliklerine de sahip.

Akıllı saat kompakt olmasına rağmen tipik senaryolarda 10 güne kadar pil süresi sunuyor. HUAWEI WATCH FIT, Huawei'nin hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Beş dakikalık şarj, akıllı saati tüm gün kullanım için yeterli pil gücünü sağlıyor.

HUAWEI MateBook X

Huawei'nin PC ürün en son üyesi olan HUAWEI MateBook X, amiral gemisi serisinin ikonik tasarımını ve yenilikçi teknolojiyi, geliştirilmiş hafif tasarım ve akıllı özelliklerle birleştiriyor. Yalnızca 1 kg ağırlığındaki hafif dizüstü bilgisayarın en kalın bölümü yalnızca 13,6 mm ve bir A4 kağıttan daha küçük. Böylece kullanıcılar HUAWEI MateBook X'I kolayca bir sırt çantasına koyabilir ve gittikleri her yere yanlarında taşıyabilirler.

Yeni HUAWEI MateBook X, sürükleyici bir izleme deneyimi ve çarpıcı görüntü kalitesi için çerçevesiz bir tasarım sunan 3K Sonsuz FullView Ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayar. Ekran ayrıca, kullanıcıların bir akıllı telefonda olduğu gibi, ekranda üç parmakla aşağı kaydırarak hızlı bir şekilde ekran görüntüsü almasını sağlayan Parmak Hareketleri Ekran Görüntüsü gibi hareket desteğiyle çoklu dokunma özelliğine sahip.

10. Nesil Intel Core işlemci ile güçlendirilen yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, günlük görevler için gereken performansı fazlasıyla sunuyor. Dokunmatik yüzey, daha iyi kullanım kolaylığı için önceki nesle kıyasla yüzde 26 daha büyük ve tam dokunsal geribildirim sunmak için HUAWEI Free Touch özelliğine sahip. Yeni tam boyutlu klavye, yazmayı bir keyif haline getirmek için 1,3 mm tuş hareketi sunan makas anahtarlara sahip. Dört hoparlörlü bir ses sistemi oluşturan iki tweeter ve woofer, kullanıcının tam önünde etkileyici bir çevresel ses deneyimi oluşturuyor.

Huawei'nin dağıtık teknolojisine dayanan geliştirilmiş Çoklu Ekran İş Birliği, HUAWEI MateBook X'e çok yönlülük ekleyerek kullanıcıların aynı anda birden fazla cihazın yeteneklerinden daha sorunsuz bir şekilde yararlanmasına olanak tanıyor. Artık geliştirilmiş dokunmatik yüzeye gömülü Huawei Share etiketi ile özelliğe erişmek her zamankinden daha kolay. Kullanıcılar hem bilgisayarı hem de eşleştirilmiş bir akıllı telefonu tek bir ekranda kontrol edebiliyor, dizüstü bilgisayarda görüntülü veya sesli aramalar yapabiliyor, dosyaları cihazlar arasında aktarabiliyor ve hatta akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan bilgisayarı kullanarak düzenleyebiliyor. Huawei akıllı telefon kullanıcıları, dizüstü bilgisayarlarını internete bağlamak için Instant Hotspot'tan da yararlanabiliyorlar.

HUAWEI MateBook X, daha hızlı bağlantı ve daha iyi üretkenlik için Wi-Fi 5'ten üç kat daha hızlı olan Wi-Fi 6'yı destekleyen ilk Huawei dizüstü bilgisayar.

Tüm bu yeni yenilikler, Huawei'nin bu neslin yeni kullanıcı taleplerine ilişkin iç görüsünden kaynaklanıyor ve Huawei bunu "Mobil Üretkenlik 3.0" olarak tanımlıyor. Bu çağda kullanıcılar, artık donanım yinelemelerinden memnun değil. Bunun yerine, diğer cihazlarla sinerji oluşturan çapraz platform, akıllı ve yüksek verimlilik özellikleri sunan PC'ler talep ediyorlar.

HUAWEI MateBook 14

Lansman sırasında Huawei, Mobil Üretkenlik 3.0 çağında, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların referans noktası olan HUAWEI MateBook 14'ü de tanıttı. Oldukça taşınabilir bir tasarıma ve güçlü performansa sahip olan HUAWEI MateBook 14, AMD Ryzen 4000 H Serisi işlemciyi, yoğun iş yükleri altında bile üstün termal performans sunan HUAWEI Shark Fin Fanlarıyla birleştiriyor. Performansın yanı sıra, 2K HUAWEI FullView Ekrana sahip ve tüketicilerin mobilken üretken kalmalarına yardımcı olmak için Çoklu Ekran İş Birliği dahil akıllı özellikleri de destekliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:42

Son Dakika Teknoloji HUAWEI Geliştirici Konferansı'nda 6 yeni ürününü duyurdu - Son Dakika

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