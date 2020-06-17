"Huawei Next Image 2020" fotoğrafçılık yarışması başladı - Son Dakika

"Huawei Next Image 2020" fotoğrafçılık yarışması başladı

Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vadeden yetenekleri ödüllendirmek için bu sene de "Huawei Next Image" adlı fotoğraf yarışmasını başlattığını duyurdu.

Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vadeden yetenekleri ödüllendirmek için bu sene de "Huawei Next Image" adlı fotoğraf yarışmasını başlattığını duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında, 520 binden fazla katılımcı ile dünyanın en büyük fotoğrafçılık yarışması olan "Huawei Next Image", 2020 yılında da dünyaya ilham vermeye devam edecek.

Zor dönemlerde bile herkesin birbirine bağlanabileceğini hatırlamanın önemini vurgulayan Huawei, sadece fotoğraf çekerek veya kısa bir video oluşturarak her anlamlı anın ebediyen kutlanabileceğini belirtiyor. Akıllı telefonlarda ileri teknolojiyi uygulayarak her zaman daha iyi mobil fotoğrafçılık için çabalayan Huawei'nin Leica ile iş birliği sayesinde, her Huawei kullanıcısı güzel fotoğraflar veya videolar çekebiliyor.

Açıklamaya göre, mobil fotoğrafçılık tarihindeki en sofistike tasarlanmış donanımlara sahip HUAWEI P40 Pro +, 50MP Ultra Vision Geniş kamera, 40MP Ultra Geniş Cine Kamera, ToF Kamera, 3x Optik Telefoto Kamera ve 10x Optik Telefoto Kamera içeren Ultra Vision Leica Penta Kamera ile donatıldı. Bu kamera donanımı, 10x optik zoom, 20x hibrit zoom ve 100X dijital zoom özelliklerini destekliyor.


Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabileceği global yarışma, katılımcıların yaratıcılıklarını tüm dünya ile paylaşabilecekleri toplamda 6 kategoriden oluşuyor:

"1. Yüzler, telefonun porte modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori. 2. İyi Geceler, düşük ışıkta Huawei telefonların eşsiz gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori. 3. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak. 4. Yakın Uzak kategorisinde, Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek. 5. Öykücü kategorisinde yarışacak olanlar en az 3 en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacaklar. 6. Live Moments, katılımcıların hayata karşı olumlu hikayelerini 10 dakikalık videolar ile sergileyebilecekleri kategori."

"Huawei Next Image 2020"de dereceye giren katılımcılara verilecek ödüller şu şekilde olacak:

Yarışmada 3 katılımcıya Büyük Ödül olan 10 bin dolar, Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası, 15 kişiye "Kategorinin En İyileri" alanında 1000 dolar para ödülü, Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası, Umut Vadedenler kategorisinde 50 katılımcıya Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası ve Mansiyon Ödülleri kategorisinde de 5 katılımcıya Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası verilecek.

Ünlü fotoğrafçılar jüri koltuğunda

Next-Image Awards 2020 Fotoğrafçılık Yarışması, jüri olarak dünyaca ünlü fotoğrafçıları konuk ediyor. "Afganistan Kızı" başlıklı fotoğrafı ile fotoğraf tarihinin en ikonik ve güçlü fotoğrafçılarından biri haline gelen Steve McCurry, Robert Capa Madalyası, Ulusal Basın Fotoğrafçısı Ödülü ve dört Jose Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülü kazandı. Elizaveta Porodina, Rusya'nın ünlü moda portre fotoğrafçısı. Porodina, alternatif şekiller ve göz alıcı renkler kullanmasıyla ünlü oldu.

Reuben Krabbe, polarize stilleri ve güneş tutulması gibi konuları sergilemek için yaratıcı fotoğrafçılık tekniklerini kullanan Kanadalı ekstrem spor fotoğrafçı olarak ön plana çıkıyor. Karolina Henke, uluslararası moda ve sanat fotoğrafçılığı alanında saygın bir yere sahip, tanınmış bir İsveçli fotoğrafçı. Jüri üyeleri arasında ayrıca, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Küresel Marka Lideri, Andrew Garrihy ve Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Tüketici Stratejisi Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Li Changznu da yer alacak.

Huawei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Huawei Next Image 2020' fotoğrafçılık yarışması başladı - Son Dakika

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