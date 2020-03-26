Huawei P40 serisi sanal lansman ile duyuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huawei P40 serisi sanal lansman ile duyuruldu - Son Dakika

Huawei P40 serisi sanal lansman ile duyuruldu

6 saat önce

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yeni Huawei P40 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının üç yeni modelini bugün gerçekleştirilen sanal lansman ile duyurdu.

Huawei P40 serisi sanal lansman ile duyuruldu, System.String[]

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yeni Huawei P40 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının üç yeni modelini bugün gerçekleştirilen sanal lansman ile duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, Huawei P40 serisi güçlü kamera donanımı, üst düzey 5G özellikleri ve modern tasarımı ile dikkati çekiyor.

Huawei P40 serisinde bulunan 1/1.28 inçlik sensör, düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını önemli ölçüde artıran 50 megapiksellik kamera donanımına sahip. Geliştirilmiş periskop tasarımı ile 10x değerinde gerçek optik yakınlaştırma, ürünün öne çıkan bir diğer özelliğini oluşturuyor.

Serinin tüm ürünleri, Kirin 990 5G ile güçlendirilirken, yüksek hızlı 5G ile Wi-Fi 6 Plus desteğine de sahip. Bu donanım, kullanımı kolaylaştıran dörtlü kavisli ekran ve kompakt bir kasa ile tamamlanıyor.

Tasarım özellikleri

Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+, dörtlü kavisli ekran tasarımına sahip. Daraltılan çerçeveler ve aerodinamik kavisli köşeler, daha sağlıklı bir ekran izleme işlevi ve ergonomi sağlarken, gelişmiş ekran içi parmak izi tarayıcısı ve önceki modellere göre yüzde 30 daha hızlı biyometrik kimlik doğrulama özelliklerini de barındırıyor.

Huawei P40 Pro ve Huawei P40, kullanıcılarına buz beyazı, derin deniz mavisi ve siyah olmak üzere üç parlak ve pembe altın ve gümüş buz olmak üzere iki mat renk serisi seçeneklerini sunuyor.

Huawei P40 Pro modeli ise beyaz ve siyah seramik renk seçenekleriyle dayanıklılığı artırmak ve zaman içindeki yıpranmaların önüne geçmek için, fırınlanmış ve cilalanmış bir nano teknoloji seramik arka panelle müşterilerle buluşuyor.

"Süper Yüksek Tanımlı" fotoğraflar

Huawei P40 serisinde yer alan gelişmiş Ultra Vision Leica kamera sistemi, dört arka ve üç ön kameralı konfigürasyonlar birlikte Penta kamera ile destekleniyor.

Huawei P40, ultra geniş açılı, geniş açılı ve telefoto lenslerle üst düzey görsel sonuçlara imza atıyor.

Huawei P40 Pro ise geliştirilmiş Leica Quad kamerası, 100x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için, daha güçlü bir SuperSensing Cine kamera ve 3D derinlik algılama kamerası özelliklerini barındırıyor.

Tüm P40 serisinde yer alan Huawei Ultra Vision sensör, piksel seviyelerinde dikkat çekici değerler sunuyor.

Seri, tüm ışık koşullarında yüksek hızlı odaklanma için, çapraz ölçümle 1/1.28 inç ve 50 megapiksel değerlerine ve Octa PD AutoFocus'a erişim için piksel ölçüm özelliğine sahip. P40 serisi ayrıca, Huawei XD Fusion Engine ile yapay zekadan da yararlanıyor.

Cilt tonunun doku ve renk doğruluğunu yüzde 45 artıran yeni çok spektrumlu renk sıcaklık sensörü ve AI AWB algoritması ile ise görsellerde gerçekçilik ön plana çıkıyor.

Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+, cihazların imzası niteliğindeki gelişmiş portre efektleri için, otomatik netleme ve bokeh simülasyonunu destekleyen XXMP selfie kamerası ve IR derinlik kamerasının yanı sıra, ortam aydınlatmasından bağımsız olarak cihazın kilidini güvenle açmak için IR yüz tanıma kilidine de sahip.

Huawei, P40 serisi özelinde ayrıca, hareketli görsellerden en iyi kareleri almak için yapay zekadan yararlanan yeni galeri özelliği, Huawei Golden Snap'i de tanıttı. AI Remove Passerby ve AI Remove Reflection özellikleri, istenmeyen nesneleri ve parlamayı kadrajdan çıkarıyor ve kullanıcıların en iyi görselleri elde etmelerini sağlıyor.

"Tüketicilerin yaratıcı fotoğraflar çekmelerine yardımcı olmak için tasarlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, P40 serisinin tanıtımında gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti:

"Huawei P serisi, her zaman yenilikçi, estetik, erişilebilir ve üst düzey bir görsel donanım üzerine inşa edilir. Endüstriyel tasarım ve teknolojinin en gelişmiş haliyle, süper yüksek tanımlı sensör, Leica lensleri, güçlü yonga seti ve Huawei XD Fusion Engine ile güçlendirilen Huawei P40 serisi, tüketicilerin yaratıcı ve vizyoner fotoğraflar çekmelerine yardımcı olmak için tasarlandı."

Huawei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı MARMARAY İSTASYONLARINA TERMAL KAMERALAR KURULDU Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu         
00:52
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu         
00:49
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor         
00:24
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi         
00:22
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi         
23:56
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız         
23:49
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü         
23:48
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi         
23:47
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi         
23:47
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum         
23:33
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu         
23:28
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi         
23:15
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı         
22:11
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 02:17:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei P40 serisi sanal lansman ile duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]