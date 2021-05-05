Huawei Türkiye'den üç boyutlu "360 Derece Sanal Gayrimenkul Turu Platformu"

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, üç boyutlu "360 Derece Sanal Gayrimenkul Turu Platformu"nu piyasaya sunmak üzere çalışmalara başladı.

Huawei Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez Türkiye'de geliştirilen platform, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleri, masaüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlardan kolay erişimi destekleyecek.

Ar-Ge merkezinin geliştirdiği uygulama, gayrimenkul sektöründeki potansiyel müşterilere, fiziksel olarak emlak ofislerinde ya da satışı yapılması planlanan gayrimenkulde bulunmalarına gerek olmaksızın, gerçekçi bir emlak turu deneyimi sunmayı hedefliyor. Ürün ayın zamanda, gayrimenkulle yakın ilişkili sektörlerin de işlerini büyütmelerine imkan veriyor.

Benzerlerinden farklı olarak yapay zeka teknolojisi ve sanal gerçeklik ekipman desteği ile oluşturulan iç tasarım ve üç boyutlu sanal tur uygulamasının üzerinde 2019 yılından bu yana çalışan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, 2021 sonunda ürünü Türkiye'deki müşterileriyle buluşturmayı amaçlıyor.

"360 Derece Sanal Gayrimenkul Turu Platformu"; eksiksiz bir kullanıcı deneyimi için bilgisayar, akıllı telefon, tablet, sanal gerçeklik gözlüğü gibi ürünleri kapsayan çoklu cihaz desteği ile birlikte 5G uyumluluğu ile yüksek çözünürlüklü görselleri düşük gecikme süresi ile sunabilecek.

Platform, sadece 5G destekli sanal gerçeklik ürünleri üzerinden değil, LTE bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı ile mobil uygulama ve bilgisayarlar üzerinden de kullanılabilecek.