Hubble Uzay Teleskobu, Orion Bulutsusu'ndaki renkli manzarayı paylaştı! - Son Dakika
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Hubble Uzay Teleskobu, Orion Bulutsusu'ndaki renkli manzarayı paylaştı!

09.08.2022 01:15
Hubble Uzay Teleskobu, Orion Bulutsusu'ndaki renkli manzarayı paylaştı!

Hubble Uzay Teleskobu, Orion takım yıldızındaki yeni bir bulutsu görüntüsü yakaladı. İşte görenleri büyüleyen o görüntü!

Son zamanlarda James Webb Uzay Teleskobu, çektiği görüntülerle bilim meraklılarının ilgisini fazlasıyla çekiyor. Ancak ondan önce görevde olan Hubble Uzay Teleskobu ise hız kesmeden görevini sürdürüyor. Hubble Uzay Teleskobu, yakın zamanda görüntülediği yeni bir bulutsu ile ilgi görüyor. İşte yeni bulutla ilgili detaylar!

Hubble Uzay Teleskobu, HH 505 adlı yeni bir bulutsu görüntüsü yakaladı

NASA, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı yeni bir görüntüyü paylaştı. Teleskobun, yakaladığı HH 505 adlı yeni bulut, Orion takım yıldızının içindeki Herbig-Harbo nesnesini çevreliyor. Renkleriyle insanların ilgisini çeken bu görsel, gök bilimciler tarafından yakalandı. Orion'daki bu bulutsu, Dünya'ya en yakın aktif yıldız oluşum bölgelerinden biri olan Orion Bulutsusu'nun bir bölümünü gösteriyor.

?? This NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope shows the colourful region surrounding the Herbig-Haro object HH 505. #HerbigHaro objects are luminous regions surrounding newborn stars ?? https://t.co/kEnBfa0NXw #SpaceArt pic.twitter.com/6IHo5RMHBU

— ESA (@esa) August 8, 2022

Görüntüde, Herbig-Haro nesnesi HH 505'in etrafındaki renkli alanlar yer alıyor. Bu tür yapılar, ata-gezegen diskleriyle çevrili yeni doğan yıldızların faaliyetlerini bir ürünüdür. Bazı durumlarda, diskteki maddeyle etkileşimleri iyonize gazdan oluşan jetlerin oluşumuna yol açabiliyor.

Yıldızların doğduğu galaksiye yakından bakış!

Söz konusu HH 505 olduğunda bu emisyonlar, Orion Bulutsusu'nun eteklerinde, Dünya'dan yaklaşık 1.000 ışık yılı uzaklıkta olan yıldız IX Ori'den geliyor. Ayrıca bulutsunun Dünya'ya yakınlığı, onu gece gökyüzünün en çok izlenen alanlarından biri haline getiriyor.

Herbig-Hero nesneleri, astronomik standartlara göre çok kısa vadeli bir fenomen olarak yer alıyor. Yalnızca birkaç on binlerce yıl içinde, yıldızlararası uzayda tamamen dağılırlar. Aynı zamanda HH 505'in görüntüsü, Hubble'a kurulu ACS kamerayla çekildi. Görüntü, Orion Bulutsusu'nun en ayrıntılı mozaiğini oluşturmayı amaçlaya bir projenin de parçası olarak yer alıyor.

Hubble Uzay Teleskobu, Orion Bulutsusu'ndaki renkli manzarayı paylaştı!

Hubble Uzay Teleskobu bulut görseli, gök bilimcilerin fazlasıyla işine yarayacak. Bu görüntü gök bilimcilerin, daha önce bilinmeyen madde akışlarını ortaya çıkaracak ve yeni yıldızların oluşumuna eşlik eden süreçleri anlamalarına yardım edecek.

Peki, siz Hubble Uzay Teleskobu bulut görüntüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Twitter, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hubble Uzay Teleskobu, Orion Bulutsusu'ndaki renkli manzarayı paylaştı! - Son Dakika

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