HÜDA PAR boğulma vakalarına karşı tedbir istedi

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, kentteki boğulma vakalarına karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Demir, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalı yanında gazetecilere, gençlerin serinlemek amacıyla sulama kanallarına girerek tehlikeli bir şekilde yüzmeye çalıştığını söyledi.

Birçok gencin bu kanallarda serinlemeye çalışırken boğulduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle sulama kanallarının çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması ölümlere davetiye çıkarmaktadır. Kavurucu sıcakların uzun süre ve yüksek derecelerde yaşandığı şehrimizde, çocuklarımızın serinleme ve yüzme ihtiyacının doğal olduğunu kabul etmeliyiz. Bu bağlamda hem yaşanabilecek ölümlerin önüne geçmek hem de halkın ihtiyaçlarını karşılamak açısından yetkililere büyük görev düşmektedir. Öncelikle yetkililer, çocuklarımızın serinleyebileceği, güvenli şekilde yüzebileceği ve rahatlıkla ulaşabileceği yüzme havuzları veya muadili şekilde ortamlar oluşturması gerek."

Demir, ailelerin de daha dikkatli olmasını istedi.