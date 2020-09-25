HÜDA-PAR: "Çığ nedeniyle yeni acılar yaşamak istemiyoruz" - Son Dakika

HÜDA-PAR: "Çığ nedeniyle yeni acılar yaşamak istemiyoruz"

PAR Van İl Başkanlığı, Bahçesaray yolunda yeni acıların yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi.

HÜDA-PAR:

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı, Bahçesaray yolunda yeni acıların yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi.

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Van - Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde bugüne kadar alınan tedbirler ele alındı. Açıklamada, "4-5 Şubat 2020 tarihinde yaşanan çığ felaketi neticesinde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 84 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaşanan acı olay hepimize derin acılar yaşatmıştır. İlimizde kış mevsimi yaklaşmakta ve maalesef yapmış olduğumuz araştırmada kış aylarında yeni çığ felaketlerinin önüne geçmek adına Bahçesaray yolunda herhangi bir önleyici tedbirin alınmadığını müşahede ettik. Yeni acılar yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle çığ döneminde verilen tünel gibi kalıcı sözlerin bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. Ancak tünel gibi kalıcı tedbirlerin yapılmasının alacağı uzun süre de gözetilerek derhal perdeleme, çelik kafesli önlem gibi tedbirler alınarak en azından bu kış için yeni felaketlerin önüne geçilmelidir. Benzeri örneklerini Yedigöller bölgesinde gördüğümüz çelik kafes ve perdeleme çalışmaları neticesinde bölgede yeni çığ felaketleri görülmemiştir. HÜDA-PAR olarak halkımızın güven ve selameti adına acil tedbir alma zorunlu bir hal aldığından bu açıklama yapılmıştır" denildi. - VAN

Bahçesaray, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 23:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika HÜDA-PAR: 'Çığ nedeniyle yeni acılar yaşamak istemiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi 320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi         
12:21
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı         
12:14
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı         
10:20
5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
08:01
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 05:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HÜDA-PAR: "Çığ nedeniyle yeni acılar yaşamak istemiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei