HÜDA-PAR: "Çığ nedeniyle yeni acılar yaşamak istemiyoruz" - Son Dakika

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı, Bahçesaray yolunda yeni acıların yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi.

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Van - Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde bugüne kadar alınan tedbirler ele alındı. Açıklamada, "4-5 Şubat 2020 tarihinde yaşanan çığ felaketi neticesinde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 84 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaşanan acı olay hepimize derin acılar yaşatmıştır. İlimizde kış mevsimi yaklaşmakta ve maalesef yapmış olduğumuz araştırmada kış aylarında yeni çığ felaketlerinin önüne geçmek adına Bahçesaray yolunda herhangi bir önleyici tedbirin alınmadığını müşahede ettik. Yeni acılar yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle çığ döneminde verilen tünel gibi kalıcı sözlerin bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. Ancak tünel gibi kalıcı tedbirlerin yapılmasının alacağı uzun süre de gözetilerek derhal perdeleme, çelik kafesli önlem gibi tedbirler alınarak en azından bu kış için yeni felaketlerin önüne geçilmelidir. Benzeri örneklerini Yedigöller bölgesinde gördüğümüz çelik kafes ve perdeleme çalışmaları neticesinde bölgede yeni çığ felaketleri görülmemiştir. HÜDA-PAR olarak halkımızın güven ve selameti adına acil tedbir alma zorunlu bir hal aldığından bu açıklama yapılmıştır" denildi. - VAN