HÜDA PAR\'dan ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, "Buradan açıkça çağrı yapıyoruz: Zina yeniden suç olmalıdır. Bu suçu işlemeye sevk eden yayın ve çalışmalar da suç kapsamına alınmalıdır. Evlilik müessesesinin kurulması için gençlere geri ödemesiz destekler verilmelidir." dedi.

HÜDA PAR SÖZCÜSÜ'NDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, yaptığı açıklamada zinanın hukuken suç sayılması gerektiğini söyledi. Evlilik için gençlere geri ödemesiz destekler verilmesi gerektiğini vurgulayan Emiroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de boşanmalar artmakta, aileler kısa sürede dağılmakta, genç nesiller evlilikten uzaklaşmaktadır. 2021 TÜİK verilerine göre boşanmaların sebepleri arasında ikinci sırada yüzde 14'lük bir payla aldatma, yani zina yer almaktadır. Aile kurumunun karşı karşıya olduğu bu yıkımın sebebi görmezden gelinmemelidir.

"ZİNA TOPLUMSAL BİR AFET"

Zina, boşanma davalarında hukuken ailenin temelinden sarsılmasına yol açan bir sebep olarak kabul edilmesine rağmen, ceza hukuku bakımından suç sayılmaması bir çelişki oluşturmaktadır. Toplumsal bir afet olan zina hakkında Yüce Allah, İsra Suresi 32. ayette şöyle buyurmaktadır: 'Zinaya yaklaşmayın. Zira o hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.'

Ne yazık ki bu hayasız ve kötü yolların serbestliği, teşvik eden yayınların ve ortamların çokluğu, zinanın 'özel hayat' adı altında korunması; sadakati cezalandıran, sorumsuzluğu ödüllendiren bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Zinanın serbest olduğu, evliliklerin zorlaştığı bir dönemde gençlere açıkça, külfet ve sorumluluk gerektiren evliliğe gerek olmadığı mesajı verilmektedir.

"ZİNA YENİDEN SUÇ OLMALIDIR"

Buradan açıkça çağrı yapıyoruz: Zina yeniden suç olmalıdır. Bu suçu işlemeye sevk eden yayın ve çalışmalar da suç kapsamına alınmalıdır. Evlilik müessesesinin kurulması için gençlere geri ödemesiz destekler verilmelidir."