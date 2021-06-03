HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki yıl önce vefat eden genel başkan yardımcısı Mehmet Yavuz'un Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Yapıcıoğlu, beraberinde HÜDA PAR İl Başkanı Mustafa Yetiş ve partililerle Yavuz'un Yeni Mahalle Mezarlığındaki mezarını ziyaret etti.

Burada partililerle dua okuyan Yapıcıoğlu, Yavuz'a Allah'tan rahmet diledi.