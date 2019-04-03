Son Dakika Haberleri: Hukuki Süreç Henüz Tamamlanmamıştır"

Hukuki Süreç Henüz Tamamlanmamıştır"

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, seçim mevzuatının öngördüğü hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Hukuki Süreç Henüz Tamamlanmamıştır
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, seçim mevzuatının öngördüğü hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarını ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir olgunlukla ve halkın büyük oranda katılımı ile tamamladığını ifade eden Feyzioğlu, bunun demokrasi açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

"Öte yandan seçim mevzuatının öngördüğü hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır." ifadesini kullanan Feyzioğlu, vatandaşların oylarına sahip çıkılması açısından, seçim mevzuatında, somut gerekçe ve delillere dayanılmak kaydıyla bir itiraz usulünün öngörüldüğünü aktardı.

Feyzioğlu açıklamasında, "Bu usul içinde, belli sürede itiraz etme hakkı, itiraza cevap verme hakkı ve yargısal nitelikli bu süreci doğrudan izleme-denetleme hakkı bulunmaktadır. Süreç boyunca ilgili herkesin hukuken üstüne düşen sorumluluğu olgun bir üslupla yerine getirmesi, hepimizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına beklentisidir." ifadesine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:56 Kaynak: AA

Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:12:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hukuki Süreç Henüz Tamamlanmamıştır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]