Hükümet, memur maaşlarına yönelik yeni teklifte bulundu
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HÜKÜMET, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:27 Kaynak: DHA
HÜKÜMET, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Memur
ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın
gece saatlerinde bakanlıkta bir bir araya geldi. Görüşmeye ait fotoğrafı ve zam teklifinin detaylarını Twitter
adresinden paylaşan Bakan Selçuk, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.
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