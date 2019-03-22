Hükümlüler Adalet Ormanı'na Fidan Dikti

Hatay
'da denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve yükümlüler, oluşturulan "Adalet Ormanı'na 350 fidan dikti.
Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı
ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü
işbirliğinde merkez Antakya ilçesi Gülderen
Mahallesi'nde tahsis edilen alanda hükümlü ve yükümlüler kızılçam ve selvi fidanlarını toprakla buluşturdu.
Etkinliğe, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Azmi Ustaoğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı
Savcı Ziya Öztürk
, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Tufan Tıraşoğlu, Hatay T Tipi Kapalı ve Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Şen
, Hatay Denetimli Serbestlik Müdürü Bayhan Ateş, Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik
, kurum personelleri, hükümlü ve yükümlüler katıldı.