Son Dakika Haberleri: Hükümlüler Adalet Ormanı'na Fidan Dikti

Hükümlüler Adalet Ormanı'na Fidan Dikti

1 saat önce

Hatay'da denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve yükümlüler, oluşturulan "Adalet Ormanı'na 350 fidan dikti.

Hükümlüler Adalet Ormanı'na Fidan Dikti, System.String[]
Hatay'da denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve yükümlüler, oluşturulan "Adalet Ormanı'na 350 fidan dikti.

Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde tahsis edilen alanda hükümlü ve yükümlüler kızılçam ve selvi fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Azmi Ustaoğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Savcı Ziya Öztürk, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Tufan Tıraşoğlu, Hatay T Tipi Kapalı ve Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Şen, Hatay Denetimli Serbestlik Müdürü Bayhan Ateş, Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik, kurum personelleri, hükümlü ve yükümlüler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hükümlüler Adalet Ormanı'na Fidan Dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]