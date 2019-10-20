Hükümlülerin yaptığı el sanatlarına ilgi

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği eserler, yoğun ilgi gördü.

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz, Adana Açık Ceza İnfaz ve Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz kurumlarında, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen resim ve sanat kursları ile iş atölyelerine katılan hükümlü ve tutukluların ürettiği birbirinden güzel çalışmalar, M1 Alışveriş Merkezi'nde görücüye çıktı. Rengarenk tablolardan el dokuması kilimlere, deniz kabuğundan yapılmış aynalardan biblolara, gemi maketlerinden hayvan figürleri ve çeşitli ev aksesuarlarına kadar yaklaşık 800 çeşit ürünün yer aldığı serginin açılışı Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak ve Adana Barosu Başkanı Veli Küçük tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından davetliler, canlı müzik dinletisi eşliğinde sergiyi gezerek, eserleri büyük bir dikkatle inceledi. Her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği sergide, İşyurdu Müdürlüğünce eserlerin satışı da gerçekleştirildi. Sergiye, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

'ÇAĞDAŞ İNFAZ SİSTEMİNİN VAZGEÇİLMEZİ'

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin, çağdaş infaz sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Bu tür faaliyetlerle hükümlü ve tutukluları suç ikliminden uzaklaştırmanın yanı sıra onların meslek sahibi olmalarına, ceza infaz kurumlarından ayrıldıktan sonra sosyal hayata daha hızlı uyum sağlamalarına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Yurdagül, "Bu çerçevede, Türkiye 'nin pek çok yerinde olduğu gibi Adana'daki ceza infaz kurumlarımızda da çeşitli alanlarda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri yürütülüyor. Özellikle kurslarda, ceza infaz kurumu personelinin katkılarının yanında, halk eğitim merkezleri başta olmak üzere diğer kamu kurumlarından da destek alıyoruz. Yapılan bu faaliyetlerin sonucunu da bugün burada açılan sergiyle görmüş olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

545 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUYA SERTİFİKA

2019 yılında, ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulardan 545'inin açılan kurslarda başarı göstererek sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Başsavcı Yurdagül, "Ceza infaz kurumlarımızda kalan vatandaşlarımız, açılan bu kurslar sayesinde kurumlarımızdan meslek edinmiş olarak ayrılıyorlar. Bugün burada, Başsavcılığımız idaresinde olan ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutukluların ürettiği yaklaşık 800 ürün sergileniyor. Aynı zamanda İşyurtları Müdürlüğü bünyesinde satış da yapılarak, ürünleri hazırlayan hükümlü ve tutukluların aile bütçelerine katkı sağlanıyor. Ben bu ürünlerin üretilmesi ve serginin hazırlanması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.