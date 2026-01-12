Hull City, Chelsea ile Eşleşti

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 4. Tur'da Chelsea ile eşleşti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 3. Tur'da Blackburn Rovers'ı yenerek tur atladı. Turuncu-siyahlılar, 4. turda ise Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea ile eşleşti. Müsabakada 14 Şubat tarihinde oynanacak. - İSTANBUL