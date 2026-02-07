Hülya Koçyiğit Van'da Sinema ve Aile Söyleşisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hülya Koçyiğit Van'da Sinema ve Aile Söyleşisi Düzenledi

07.02.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Van'da 'Sinema ve Aile' konulu söyleşiye katıldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Van'da düzenlenen "Sinema ve Aile" konulu söyleşiye katıldı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince İpekyolu Halk Kütüphanesi'nde "Sinema ve Aile" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Programa katılan oyuncu Koçyiğit, "Sev Kardeşim" şarkısını seslendirdi, izleyiciler de eşlik etti.

Koçyiğit, yaptığı konuşmada, ailenin Türk toplumu için büyük önem taşıdığını söyledi.

Aile kavramı üzerine örnekler veren Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Yeşilçam filmlerinde aile konusu samimi bir dille ele alınıyordu. Beni insan yapan, hayata hazırlayan ailemdir. Annem, yeteneğimi fark eden, onu geliştirmem gerektiğini söyleyen kişidir. Bana insan sevgisini, vatan sevgisini ve doğa sevgisini aşılayan odur. Sanat eserlerinin toplum üzerindeki etkisi büyüktür. Seçtiğim rollerin birer rol model olmasına özen gösterirdim. Sinemaya başladığım ilk yıllarda annem toplum karşısında benim sorumluluk taşıdığımı söylemişti."

Kadınları temsil eden rollere önem verdiğini dile getiren Koçyiğit, "Bu topraklarda yaşayan kadınları temsil ettiğimi düşünerek, onların değerlerine layık olmaya çalıştım." dedi.

Programa, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Selma Biçek, İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Sait Arslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Hülya Koçyiğit, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hülya Koçyiğit Van'da Sinema ve Aile Söyleşisi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Rusya: Ukrayna’da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 16:03:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Hülya Koçyiğit Van'da Sinema ve Aile Söyleşisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.