Hünerli Eller Kadın Kooperatifi 8 kişilik ekiple ilk standını açtı - Son Dakika

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi 8 kişilik ekiple ilk standını açtı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Hünerli Eller Kadın Kooperatifi 8 kişilik ekiple ilk standını açtı.

Taşova ilçesinde "Kadınlar için bir şey yapmamız lazım" fikriyle yola çıkan 8 kadın, Hünerli Eller Kadın Kooperatifini kurdu.

Tamamen kadınlardan oluşan kooperatif kırsalda yaşayan kadınların ürettikleri ürünleri satmalarına yönelik çalışmalar yapıyor. Kurulduktan kısa bir süre sonra stant açan, kooperatif aracılığıyla, kadınların evlerinde yaptığı sabundan muma, iğne oyasından masa örtüsüne, makromeye, çeyiz takımlarına, bez bebek imalatından yaş ve kurutulmuş sebze üretimine, konserveden reçele, seramikten çantaya kadar sayısız el işi ve tarımsal ürünü, "Biz Yaptık" sloganıyla, sanal marketler başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde satışa sunmaya hazırlanıyorlar.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Yön. Kur. Baş. ve Avukat Emine Özcan Özdemir, "Aktif olarak sosyal sorumluk projelerinde her daim yer aldım. Daha önce dernek tecrübelerim de olmuştu. Yaklaşık 3 ay önce Taşova Kaymakamlığı aracılığıyla Kaymakam Bey'in ricası üzerine Taşova ilçemizde oluşan kadınların yöresel ürünlerini pazarlamada bir sıkıntılarının olduğu konuşuldu. Bu gündeme getirildi. Yaklaşık 1 ay öncesinde kooperatifimiz kuruldu ve tescil edildi" dedi.

Perşembe günü sabah saatlerinde kurulan standın açılışına Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis Üyesi Duran Yeter ve vatandaşlar katıldı.