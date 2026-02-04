HUPEDCARE Projesi'nin İlk Eğitimi Gerçekleşti - Son Dakika
HUPEDCARE Projesi'nin İlk Eğitimi Gerçekleşti

04.02.2026 13:17
İstanbul Bilgi Üniversitesi, HUPEDCARE projesi kapsamında pediatrik ağrı yönetimi eğitimi düzenledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nün partneri olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "HUPEDCARE- Pediatrik Ağrı Yönetimine İnsani Yaklaşımın Teşvik Edilmesinde Yükseköğretimin Rolü" projesinin ilk kapasite geliştirme eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen eğitime 8 ülke ve 15 üniversiteden hemşireler, fizyoterapistler, hekimler ve psikologlar katıldı. Pediatrik ağrı bakımını iyileştirme ve pediatrik ağrıya yönelik yaklaşımları geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında düzenlenen eğitimde, pediatrik ağrının fizyolojisi ve psikolojik boyutları ele alındı.

Eğitimin açılış konuşmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, HUPEDCARE Proje Koordinatörü Prof. Dr. Maria Sagrario Gomez ile HUPEDCARE Türkiye Proje Koordinatörü ve BİLGİ Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esengül Elibol tarafından gerçekleştirildi.

Altı oturumda gerçekleştirilen eğitimde, pediatrik ağrının fizyolojisi, ağrının değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler, pediatrik ağrının yönetiminde nonfarmakolojik yaklaşımlar, pediatrik ağrının psikolojik yönleri ve şefkat temelli yaklaşımlarla ağrının azaltılması başlıklı konular ele alındı.

Kanıta dayalı teorik anlatımların yanı sıra takım çalışmaları, vaka tabanlı ve oyun tabanlı öğrenme gibi yöntemler kullanılarak yarışmalar düzenlendi.

HUPEDCARE Projesi, Türkiye, İspanya, Brezilya, Portekiz, Polonya, Mozambik, Peru ve Cabo Verde'deki partner üniversiteler arasında işbirliğini güçlendirmeyi, teknolojik kaynakların etkin kullanımı yoluyla pediatrik ağrı yönetiminde kanıta dayalı ve uygulamaya dönük bilgi üretimini desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında 7 adet Teknolojik Öğrenme Merkezi (PedTECH) kurulması ve kapasite geliştirme eğitimleriyle kazanılan yetkinlikler doğrultusunda yeni eğitim içeriklerinin geliştirilmesi planlanıyor.

" Nitelikli sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesini, temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, projenin stratejik açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Yazgan, sağlık hizmetlerinin kalitesinin, toplumların geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Pediatrik bakım ise bu bağlamda özel bir öneme sahip. Pediatrik bakım, çocukların yalnızca hastalıklarının tedavisini değil, fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımı gerektiriyor. Bu anlayıştan hareketle tasarlanan HUPEDCARE Projesi, dijital dönüşümü ve uluslararası işbirliğini teşvik ederek pediatrik ağrı bakımında insani yaklaşımı güçlendirmeyi ve bilginin sürdürülebilir, yenilikçi yöntemlerle paylaşılmasını hedefliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, nitelikli sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesini, güçlü bilimsel ortaklıkların kurulmasını ve topluma anlamlı katkılar sunmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz."

"Daha iyi bir gelecek için ortak bir inançla bu projeye başladık"

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Maria Sagrario Gomez de projenin, uluslararası bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hepimiz, özellikle pediatrik bakım alanında bakımın insanileştirilmesini merkeze alarak daha iyi bir gelecek için ortak bir inançla bu projeye başladık. Bu ilk kapasite geliştirme eğitiminin, bakımı farklı bir bakış açısıyla ele almamızı sağlaması, bilimsel ve insani bir perspektif kazandırarak yüksek nitelikli bir hizmet ve eğitim kalitesine katkı sunmasını bekliyoruz. Bu eğitim süreci yalnızca bizler için değil, AB için de büyük önem taşıyor. Çünkü tüm insanlık için daha iyi bir geleceğe ulaşmamızı sağlayacak bir kalite göstergesi niteliğinde."

Projenin Türkiye Koordinatörü ve BİLGİ Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esengül Elibol da pediatrik ağrı yönetiminin yalnızca klinik bir mesele değil, aynı zamanda sosyal, etik ve duygusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Elibol, "HUPEDCARE projesiyle geleceğin sağlık profesyonellerinin pediatrik ağrıyı empati, bilimsel titizlik ve güçlü bir insan onuru anlayışıyla yönetebilmelerini sağlamak amacıyla akademik kurumları ve sağlık profesyonellerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Proje ortağı bir üniversite olarak bu anlamlı çalışmaya katkı sunmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi HUPEDCARE Projesi'nin İlk Eğitimi Gerçekleşti - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
