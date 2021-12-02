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Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar - Son Dakika

Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar

02.12.2021 11:27
Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar

İzmir'de ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Payamlı'daki yazlıklarından İzmir'e dönen Mehmet Dağtekin (73) yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak bi randa takla attı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, araçtaki eşyalar da yola saçıldı.

Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Bu arada sürücü Mehmet Dağtekin ve eşi Emine Dağtekin'e (68) yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, araçtan çıkarıldı. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan çift, kazayı yara almadan atlattı. Çiftçi kazayı hafif sıyrıklarla atlaması, emniyet kemerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar

Otomobil, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar - Son Dakika


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