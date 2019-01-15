Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Hurdaya Dönen Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

32 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı.

Hurdaya Dönen Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Erkan Yenilmez (44), hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, dün Bursa- İnegöl karayolunda meydana geldi. Erkan Yenilmez (44), aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobili direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı. 50 metre aşağıda ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Yenilmez, kazadan burnu bile kanamadan atlattı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:44 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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