Hurdaya Dönen Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı
32 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Erkan Yenilmez (44), hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, dün Bursa- İnegöl karayolunda meydana geldi. Erkan Yenilmez (44), aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobili direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı. 50 metre aşağıda ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Yenilmez, kazadan burnu bile kanamadan atlattı. Araç
çekici yardımıyla kaldırıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:44 Kaynak: DHA
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