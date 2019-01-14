Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Tır'dan Sağ Çıktılar

Hurdaya Dönen Tır'dan Sağ Çıktılar

1 saat önce

Hurdaya dönen Tır'dan sağ çıktılar Freni boşalan mermer yüklü Tır boş araziye uçtu Tır'ın kasasındaki 20 tonluk mermer bloğu 50 metre uzağa fırlarken, ön kabini koptuKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üzerinde 20 tonluk mermer bloğu bulunan Tır'ın frenlerinin boşalması sonucu yoldan...

Hurdaya dönen Tır'dan sağ çıktılar
Freni boşalan mermer yüklü Tır boş araziye uçtu
Tır'ın kasasındaki 20 tonluk mermer bloğu 50 metre uzağa fırlarken, ön kabini koptu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üzerinde 20 tonluk mermer bloğu bulunan Tır'ın frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak boş araziye uçtu.
Kaza sırasında Tır'ın kasasındaki tonlarca ağırlıkta mermer bloğu 50 metre uzağa fırlarken, kopan kabin içinde sürücü ve yanındaki kardeşi kazayı yaralı olarak atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesindeki Babasultan Kavşağında meydana geldi. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinden yüklediği 20 tonluk mermer bloğu Bursa'ya getiren Ferdi İnan idaresindeki 37 RE 702 plakalı Tır, yokuş aşağı indiği sırada frenlerinin boşaldı. Hızla kavşaktan geçerek boş araziye uçan Tır'ın ön kabini koparken, üzerindeki 20 tonluk mermer bloğu da yaklaşık 50 metre uzağa fırladı.
Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kopan kabinin içinden çıkarılan Tır şoförü Ferdi İnan ile yanında bulunan kardeşi Mesut İnan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hız ibresinin 85'te takılı kaldığı Tır kazasıyla ilgili Polis soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Karabük, Safranbolu, 3. Sayfa
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