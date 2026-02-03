HÜRJET İspanya'ya İhracatla Global Pazara Açılıyor - Son Dakika
Ekonomi

HÜRJET İspanya'ya İhracatla Global Pazara Açılıyor

03.02.2026 12:31
HÜRJET jet motorlu uçağı, İspanya'ya ihracıyla uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar sunuyor.

Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in İspanya ihracatıyla uluslararası pazarların kapısı açılırken birden fazla ülke ve potansiyel ortakla görüşmeler yürütülüyor.

İspanya'nın köklü havacılık dergisi Avion Revue, sözleşmesi imzalanan ve 2028 yılından itibaren ülkedeki F-5 (AE.09) uçaklarının yerini alacak olan HÜRJET'i kapağına taşıdı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dergiye yaptığı açıklamada, 53 yıllık tecrübesiyle TUSAŞ'ın tasarım, üretim, test ve sertifikasyonu kapsayan uçtan uca uzmanlığıyla dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Şirketin biriktirdiği teknik bilgi ve disiplinli üretim kültürünün, projelerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini garanti ettiğini vurgulayan Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün TUSAŞ, KAAN savaş uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, GÖKBEY genel maksat helikopteri, T129 ATAK helikopteri ve ANKA, AKSUNGUR, ANKA III İHA sistemleri gibi kritik platformlar aracılığıyla mühendislik vizyonunu sergilemektedir. Ayrıca Boeing ve Airbus gibi küresel devlerin stratejik üretim ortağıyız. HÜRJET, bir eğitim uçağından çok daha fazlasıdır. Yüksek performans ve gelişmiş sistem entegrasyonu odaklı bir felsefeyle geliştirilen bu platform, Türkiye'nin modern hava kuvvetleri vizyonunu yansıtmaktadır. HÜRJET programı, ilk uçuşundan bu yana 33 ayı geride bıraktı. Bu süre zarfında prototiplerimiz, 280 uçuş saatini aşan 360'tan fazla sorti tamamladı."

"Sınıfının en yetenekli platformlarından biri"

"Sizce İspanya neden HÜRJET'i seçti?" sorusuna karşılık Demiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok eğitim uçağı geçici tasarım felsefeleriyle geliştirilmiştir. Ancak HÜRJET, en başından itibaren yeni nesil bir mimariyle, 5. ve 6. nesil operasyonel konseptlerle uyumlu olarak tasarlanmıştır. Sensör füzyonu, ağ merkezli harp yetenekleri ve insan-makine işbirliği prensiplerini bünyesinde barındırır. HÜRJET, sadece geleneksel bir eğitim uçağı değil, modern savaş uçakları ile aradaki mesafeyi kapatan gelişmiş bir jet eğitim uçağıdır. Süpersonik tasarımı, açık sistem mimarisi, düşük işletme maliyetleri ve modern dijital kokpiti ile sınıfının en yetenekli platformlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

İspanya'nın tercihi sadece mevcut ihtiyaca bir yanıt değil, hava gücünün gelecekteki dönüşümüne yönelik stratejik bir karardır. HÜRJET, pilotların yeni nesil savaş uçaklarına sorunsuz geçişini sağlarken, maliyet etkin ve teknolojik olarak uyumlu bir eğitim sunar. Ayrıca NATO standartlarına ve müttefik eğitim çerçevelerine tam uyumludur. 2027'de Türk Hava Kuvvetlerinde hizmete girmesinin ardından HÜRJET, İspanya'nın yeni eğitim mimarisine geçişini destekleyecek ve iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliğini güçlendirecektir."

Mehmet Demiroğlu, "İspanya'nın kararı TUSAŞ'ın gelecekteki uluslararası işbirliklerine yardımcı olabilir mi?" sorusu üzerine, "Küresel havacılık pazarı dinamik kalmaya devam ediyor. Birden fazla ülke ve potansiyel ortakla görüşmelerimiz sürüyor. İspanya'nın kararı, yeni uluslararası işbirliklerinin önünü açacak güçlü bir referans noktası olacaktır. HÜRJET'in yolculuğu daha yeni başlıyor, bu uzun ve istikrarlı bir yoldur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

