Hüseyin Aksoy\'dan Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehirdeki veda programı kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, veda turlarına başladı. Vali Aksoy, bu çerçevede Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve beraberindeki komutanlara veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi boyunca yürütülen uyumlu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Aksoy, komutanlarla bir süre görüşerek vedalaştı. Ziyaretin sonunda Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve komutanlar, Vali Hüseyin Aksoy'a yeni görevinde başarı dileklerini sundu. - ESKİŞEHİR