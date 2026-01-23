Hüseyin Baş'tan Suriye ve Bayrak Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hüseyin Baş'tan Suriye ve Bayrak Değerlendirmesi

23.01.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Baş, Suriye'nin ABD için uydu devlet haline geldiğini ve bayrak tartışmalarını ele aldı.

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, "Bugün Suriye dediğimiz bölge aslında Amerika için bir uydu devlet haline getirildi. Suriye'de Amerika'nın istediği bir ortam oluştu" dedi.

Meltem TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Hüseyin Baş, Suriye'deki son gelişmeler ile Nusaybin'de Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, Mardin'deki bayrak olayının, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sonucu olmadığını, bu ülkede daha önce bayrağın, milletin, Türklüğün tartışmaya açıldığını belirterek, "Bu ülkenin her şeyi tartışmaya açıldı. Bu ülkede iktidarı eleştirmek suç sayıldı ama milletin öz değerlerini eleştirmek hiçbir zaman suç olmadı hatta bir ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi. İfade özgürlüğünün sınırları çok geniş olmalı ancak tarihiyle bu kadar kavga eden bir milletin ortaya çıkmasına sebep olmak da biraz sorumluluk gerektiren bir durum. Bu ülkede Atatürk tartışmaya açıldı, Cumhuriyet tartışmaya açıldı, hala iktidarı destekleyenlerin bir bölümü Cumhuriyetle kavga eder halde, Atatürk'le kavga eder halde" ifadelerini kullandı.

"O eller kırılır normalde"

İktidar temsilcilerinin büyük bir bölümünün de bundan hiçbir zaman rahatsızlık duymadıklarını hatta bir bölümünün iktidarını Cumhuriyet karşıtlığına, Atatürk karşıtlığına borçlu olduğunu sandığını ifade eden Hüseyin Baş, şöyle konuştu:

"Bu ülkede Lozan tartışmaya açıldı ki Lozan bu ülkenin kırmızı çizgilerinin belirlendiği anlaşmaydı. Lozan bu ülkenin tapusuydu ama tartışmaya açıldı. Dolayısıyla her şeyin bu kadar tartışıldığı bir çeyrek asrın sonunda Türk bayrağına da bu tip girişimler ortaya çıkmış oldu. Bunlar bu kadar tartışıldıktan sonra birileri şımarıklık ortaya koydu, haddini aştı. O eller kırılır normalde. Bu böyledir. Bunun izah edilecek bir tarafı da yoktur, görmezden gelinecek de bir tarafı yoktur.

"Dini kabul etmez bir tavırdadırlar ama hep kullandıkları bizim Güneydoğu'daki başörtülü teyzelerimiz"

Kürtlerin temsilcisi kim? Kürtlerin bir temsilciye ihtiyacı hiçbir zaman olmadı. Kürtlerin bir temsilciye ihtiyacı varmış gibi bir siyasi ortam oluşturuldu. Hem PKK hem DEM her zaman marksist bir çizgide olmuştur, bölücü bir çizgide olmuştur, Türkiye Cumhuriyeti ile Türklükle kavga eder bir çizgide olmuştur. Hatta o partilerden bir tanesinin parti tüzüğünde Kıbrıs'taki Türk askeri için 'işgalci' deniyor. Bunlar Türkiye'nin sahip olduğu hinterlandı hiçbir zaman kabul etmeyen, etmek istemeyen bir çizgide olmuşlardır. Bizim Güneydoğu halkımıza baktığınız zaman da son derece muhafazakar, değerlerine düşkün, değerlerine aşık bir toplum olduğunu biliriz, görürüz, yaşarız. Bugün Kürtleri temsil ettiğini iddia eden siyasi çizginin bu tip öz değerlerle buluştuğu hangi nokta var? Bunlar muhafazakarlık noktasında marksist bir çizgidedir, dini kabul etmez bir tavırdadırlar ama hep kullandıkları bizim Güneydoğu'daki başörtülü teyzelerimizdir, baktığınız zaman hiç alakaları yoktur. Onların, yaşam tarzları inançları, ideolojileri, zevk aldıkları şeyler, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler Kürt vatandaşlarımızdan farklı."

"Biz bölgemizde emperyalizmin yerleşmesini istemiyoruz"

Suriye'de SDG'nin Kürtlerin temsilcisi olmadığını belirten Baş, şöyle devam etti:

"SDG bir terörist yapıdır, YPG bir terörist yapıdır. Aynı şekilde PKK da Kürtlerin temsilcisi değildir ve bir terörist yapılanmadır. Dolayısıyla YPG'yi ayrı tutalım, PKK'yı ayrı tutalım hülyalarına da girmeye gerek yok. Suriye'de YPG geri çekildi. Bu bence de Türkiye adına da bir başarıdır, Suriye'nin yeni hükümeti adına da bir başarıdır. Sonuçta terörden arındırılmış bir bölge oluşuyor. Bunlarda problem yok. Bağımsız Türkiye Partisi'nin siyasi çizgi olarak bugüne kadar durduğu nokta her zaman şudur; biz bölgemizde emperyalizmin yerleşmesini istemiyoruz. Biz bölgemizde birilerinin bizi at edip binmesini, eşek edip sürmesini istemiyoruz! İşin Türkçesi bu. Biz bağımsız karar verebilen, hür düşünebilen bir yapıda olmak istiyoruz. Amerika bölgeye vekil güçler vesilesiyle değil, vekil devletler vesilesiyle yerleşiyor. Bugün Suriye dediğimiz aslında Amerika için bir uydu devlet haline getirildi. Suriye'de Amerika'nın istediği bir ortam oluştu. Tom Barrack da 'YPG artık varlık maksadını doldurdu' diyor. Suriye'de yönetim değiştikten sonra YPG'nin misyonu da tamamlanmış oluyor. Yönetim değişti. Peki nasıl bir yönetim? Amerika'nın tam istediği gibi bir yönetim, İsrail'in arkasını rahat hissedeceği bir yönetim.  Dolayısıyla bizim karşı olduğumuz şey, bölgemizde yerleşik bir emperyalizmdi. Biz hala buna karşıyız. Bu noktada biz kazanmadık."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hüseyin Baş, Güvenlik, Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş'tan Suriye ve Bayrak Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:12:40. #7.11#
SON DAKİKA: Hüseyin Baş'tan Suriye ve Bayrak Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.